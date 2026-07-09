Напрежение на „Сейнт Джеймсис Парк“: Звезда на Нюкасъл поиска трансфер в Арсенал!

Една от звездите в националния отбор по футбол на Бразилия – Бруно Гимараеш е уведомил ръководството на настоящия си клуб Нюкасъл, че иска да бъде трансфериран в Арсенал. Това съобщиха медиите на Острова. На този етап шефовете на „свраките“ не са коментирали ситуацията.
Бруно Гимараеш не желае повече да носи екипа на „свраките“
🚨🔴⚪️ Bruno Guimarães deal, driven by Mikel Arteta who’s pushing to bring him in.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026
Deal depends on Newcastle stance but #AFC to bid again + personal terms not an issue at all.
❗️ No intermediaries: agents Bertolucci, Kia Joorabchian and Alexis Malavolta are on it all together. pic.twitter.com/PlbZ5NeMb2
По информация на Sky Sports, Арсенал не се е свързал с Нюкасъл относно бразилския национал, но вариантите за сделка вече се проучват. Гимараеш има договор с „черно-белите“ до лятото 2028 година. В контракта има опция за неговото удължаване с още един сезон.
Нюкасъл не иска да продава капитана си, който участва с Бразилия на Мондиал 2026 със „селесао“. Гимараеш пропусна дузпа срещу Норвегия при загубата с 1:2 в осминафиналната фаза.
„Свраките“ вече се разделиха с Антъни Гордън (Барселона) и Сандро Тонали (Тотнъм), като нов изходящ трансфер на класен футболист може да обезкърви сериозно отбора за предстоящия сезон.
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