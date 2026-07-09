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Напрежение на „Сейнт Джеймсис Парк“: Звезда на Нюкасъл поиска трансфер в Арсенал!

09 юли 2026, 12:57 часа 748 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Напрежение на „Сейнт Джеймсис Парк“: Звезда на Нюкасъл поиска трансфер в Арсенал!

Една от звездите в националния отбор по футбол на Бразилия – Бруно Гимараеш е уведомил ръководството на настоящия си клуб Нюкасъл, че иска да бъде трансфериран в Арсенал. Това съобщиха медиите на Острова. На този етап шефовете на „свраките“ не са коментирали ситуацията.

Бруно Гимараеш не желае повече да носи екипа на „свраките“

По информация на Sky Sports, Арсенал не се е свързал с Нюкасъл относно бразилския национал, но вариантите за сделка вече се проучват. Гимараеш има договор с „черно-белите“ до лятото 2028 година. В контракта има опция за неговото удължаване с още един сезон.

Нюкасъл не иска да продава капитана си, който участва с Бразилия на Мондиал 2026 със „селесао“. Гимараеш пропусна дузпа срещу Норвегия при загубата с 1:2 в осминафиналната фаза.

„Свраките“ вече се разделиха с Антъни Гордън (Барселона) и Сандро Тонали (Тотнъм), като нов изходящ трансфер на класен футболист може да обезкърви сериозно отбора за предстоящия сезон.

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Нюкасъл Арсенал Бразилия отбор Бруно Гимараеш
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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