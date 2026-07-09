Трансферна цел на Барселона отказа да поднови договора си с настоящия клуб - доближава се до "Камп Ноу"

Усилената работа по укрепването на атаката на Барселона продължава. До този момент каталунците се разделиха с Роберт Левандовски и Маркъс Рашфорд, докато бъдещето на други двама е под въпрос. Феран Торес ще навлезе в последната година от договора си, а Руни Барджи може да напусне "Камп Ноу" още това лято. Барселона започна реконструкцията в предни позиции, привличайки английския нападател Антъни Гордън от Нюкасъл Юнайтед за 70 милиона евро, но продължават да търсят подкрепления.

Барселона търси нови попълнения в предни позиции

Президентът на каталунците Жоан Лапорта потвърди, че са направили оферта за звездата на Атлетико Мадрид - Хулиан Алварес. Аржентинецът ясно обяви желанието си да напусне испанската столица, за да сбъдне голямата си мечта. Неговите думи предизвикаха сериозен хаус в Атлетико, като бъдещето му ще се изясни след края на Мондиал 2026. Дори Барса да успее да привлече Алварес, то Ханзи Флик все още ще се нуждае от повече дълбочина по фланговете. Това насочва вниманието на "блаугранас" към друго име.

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Барселона с оферта за Адейеми

От "Камп Ноу" следят изкъсо ситуацията с германския национал Карим Адейеми от Борусия Дортмунд. 24-годишният футболист може да играе на различни позиции в атаката, което би обогатило състава на Ханзи Флик, тъй като той предлага различен профил в сравнение с Ламин Ямал, Рафиня и Гордън. След като се прочу в Ред Бул Залцбург, Адейеми се присъедини към Борусия Дортмунд през 2022 г., където прекара последните четири сезона. В 146 мача за германския отбор той е отбелязал 36 гола, включително 10 в 39 мача във всички турнири през миналия сезон. Футболистът обаче е готов за следващото предизвикателство в кариерата си, а Барселона предлага отлична възможност за това.

Вече стана ясно от Фрабрицио Романо, че футболистът е отказал да удължи престоя си в Дортмунд. Той има договор до лятото на 20277 година, но няма намерение да остава. Освен това приятелката му, която е интернет звезда, настоява да се преместят в по-голям европески град като Барселона. Испанското издание ESPN пък съобщава, че Барса е отправила оферта за Карим Адейеми. Според информацията, каталунците вече са постигнали принципно споразумение с играча по личните условия, но все още води преговори с ръководството на "жълто-черните". Все още няма гаранция за евентуална сделка между двете страни. Информацията допълва още, че в Барселона се надяват да привлекат германеца за по-ниска трансферна сума, имайки предвид, че договорът му изтича следващото лято. Очаква се развитие по въпроса в следващите дни.

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