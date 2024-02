Ливърпул прави последен опит да си върне гениален ръководител

Компанията FSG, която управлява Ливърпул, иска Едуардс да въведе нова структура в клуба и да има още по-голяма власт в управлението. На този етап обаче Едуардс не дава никакви знаци, че ще се съгласи на подобна оферта.

🚨 EXCL: Liverpool owners want to give one last try to bring Michael Edwards back to the club.



FSG want Edwards to take over football and put new structure in place, including new sporting director.



Edwards has currently shown NO sign of saying yes — but #LFC will try again. pic.twitter.com/vKb2apv2DG