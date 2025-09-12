Реал Мадрид набеляза "следващия Трент" от Ливърпул

В испанския гранд Реал Мадрид расте увереността, че ще успеят да си осигурят привличането на защитника на Ливърпул Ибрахима Конате със свободен трансфер през следващото лято. Договорът на френския футболист с Ливърпул изтича през 2026 година, а 26-годишният бранител изглежда вече има вербално споразумение с мадридчани, твърди английското издание Daily Mail.

Реал отново ще пазарува от "Анфийлд" безплатно

От настоящия клуб на Конате са започнали преговори с него още през миналия ноември, но засега не се стигна до сделка за подновяването на контракта му. Ръководството на Реал Мадрид вижда в Ибрахима Конате подходящ партньор на Едер Милитао в защитата на тима.

Очаква се Ливърпул да засили опитите си да убеди французина да преподпише договора си преди януарския трансферен прозорец догодина, за да избегне напускането му без пари. /БТА

ОЩЕ: Реал Мадрид набеляза следващия си голям трансфер стил "Трент" - взима звезда на Байерн без пари