Реал Мадрид набеляза "следващия Трент" от Ливърпул

12 септември 2025, 19:16 часа 344 прочитания 0 коментара
В испанския гранд Реал Мадрид расте увереността, че ще успеят да си осигурят привличането на защитника на Ливърпул Ибрахима Конате със свободен трансфер през следващото лято. Договорът на френския футболист с Ливърпул изтича през 2026 година, а 26-годишният бранител изглежда вече има вербално споразумение с мадридчани, твърди английското издание Daily Mail.

Реал отново ще пазарува от "Анфийлд" безплатно

От настоящия клуб на Конате са започнали преговори с него още през миналия ноември, но засега не се стигна до сделка за подновяването на контракта му. Ръководството на Реал Мадрид вижда в Ибрахима Конате подходящ партньор на Едер Милитао в защитата на тима.

Ибрахима Конате

Очаква се Ливърпул да засили опитите си да убеди французина да преподпише договора си преди януарския трансферен прозорец догодина, за да избегне напускането му без пари. /БТА

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Реал Мадрид Ливърпул Ибрахима Конате информация 2025
