Радев прикри с Украйна, че се мотае с най-важната тема за България: Позиция от лице на ПП

"България имаше специален статут в отношенията с Украйна, защото ние първи помогнахме с горива и оръжия. Това не се забравя. (Сега) виждаме проблем в поведението. Ако ще променяме нещо, това става през парламента - видяхме, има международен отзвук". Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната" (ПП) и бивш министър на икономиката и индустрията Богдан Богданов пред bTV.

"Нямаше нужда от тази позиция, това е съществената грешка - два дни си говорим", продължи той и напомни как още няма макрорамка на държавния бюджет за 2026 година, няма нищо за обсъждане в парламента: "Това е поведение на служебен кабинет, не на редовен. Защо правителството тегли 3,8 млрд., без да има нужда да ги тегли? Числата го показват, приходите ни растат с над 20% в момента и тези приходи покриват текущите ни разходи - социални плащания, пенсии". Ако имаш някакви належащи плащания в следващите 2-3 месеца, да, теглиш дълг - но щом нямаш и говориш как си открил едни фактури за плащане, какъв сигнал е за международните пазари - да има заеми на висока лихва, подчерта Богданов.

"Данъците не трябва да се пипат - такава нужда няма", продължи Богданов и поиска спиране на течове на държавни пари по непрозрачни начини.

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СНИМКА: БГНЕС

Депутатът от ПП попита и как така "Прогресивна България" е изненадана от състоянието на бюджета, след като в това правителство има хора, които са работили и в служебни кабинети до неотдавна точно в сферата - например Росица Велкова.

Богданов коментира и инциативата "Кошница с грижа", като напомни, че по времето на правителството на Николай Денков е имало такава инициатива, но тогава е подписано споразумение търговските вериги "да не натискат" производителите - да имало лоялни търговски практики. Сега такова нещо няма, но не е късно да се поправи, каза депутатът. "Чуваме в момента - кампанията е доброволна, всичко е наред, обаче - постоянни реакции от правителството", продължи той, с думите "има проверки, санкции от страна на земеделския министър. Това е поведение, което не е конструктивно". А какво се прави с "виртуалните животни"?

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