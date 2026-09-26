1300 км в лодка през ада и 2 години сред леда: Безумното спасение на сър Ърнест Шакълтън и хората му

Събота сутрин е време за чаша ароматно кафе и разказ, който ни пренася отвъд познатия ни свят. В новата ни рубрика "Истории със сутрешното ви кафе" Actualno.com открехва вратата към непознати човешки съдби от различни кътчета на планетата. Хора, чийто живот звучи като сценарий за филм и които могат истински да ни вдъхновят. Налейте си кафе и се пригответе за една завладяваща човешка история.

Героят на нашия разказ: Ърнест Шакълтън

Място на действието: Антарктида

Време за четене: Колкото едно кафе

През 1914 г. ирландският изследовател сър Ърнест Шакълтън повежда Имперската трансантарктическа експедиция с амбициозната цел за първи път в историята да прекоси пеша целия Антарктически континент от море до море. Вместо това тя се превръща в една от най-великите спасителни акции в историята.

В капана на ледовете

През януари 1915 г. корабът "Ендюрънс" ("Издръжливост") с 28 души екипаж на борда навлиза в море Уедел на път към Антарктида, но засяда в замръзналите блокове лед само на денонощие път от крайната си цел. В следващите десет месеца корабът дрейфува, скован от хватката на ледовете, а натискът им бавно, но неумолимо смазва дървения му корпус.

Осъзнавайки, че корабът е обречен, Шакълтън заповядва евакуация на голям леден блок. На 21 ноември 1915 г. корабът окончателно потъва под водата. В следващите пет месеца екипажът оцелява в нечовешки условия в импровизиран лагер върху дрейфуващия леден къс, като се прехранява с пингвини и тюлени и спи при температури от -20°C до -30°C.

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През април на следващата 1916 година леденият шлейф под тях започва да се чупи, леденият блок започва да свива размерите си заради топенето и постепенно бива отнасян на север. Шакълтън заповядва на екипажа да се качи на трите спасителни лодки. След пет денонощия изключително мъчително плаване през мразовития океан, измръзнали и дехидратирани, мъжете стъпват на сушата на остров Елефант – пуст и необитаем скалист остров, далеч от всякакви търговски маршрути.

Снимка: Wikipedia

Безпрецедентният подвиг с лодката "Джеймс Кард"

Осъзнавайки, че никой няма да ги търси на остров Елефант, Шакълтън взема безумно смело решение: да измине близо 1300 километра през Южния океан – един от най-бурните и опасни морски региони в света – с 6-метрова отворена спасителна лодка, за да достигне китобойната станция на остров Южна Джорджия.

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Той взема със себе си петима души, сред които капитан Франк Уорсли, чиято навигация без модерни уреди спасява живота им.

16 дни в ада

В продължение на 16 денонощия мъжете оцеляват сред ураганни ветрове, гигантски вълни и сковаващ студ, като постоянно изпомпват вода от лодката и я чистят от трупащия се лед. Те достигат южния бряг на остров Южна Джорджия, но китобойната станция е на северния. Шакълтън и двама от спътниците му тръгват пеша и пресичат неизследваните, опасни ледници и планини на острова за 36 часа без прекъсване и с минимално оборудване.

На 20 май 1916 г. тримата изтощени мъже достигат до китобойната станция Стромнес, но по това време се оказва, че тя е празна, китоловците са се отправили на север. Въпреки това обаче в базата има малък параход. Шакълтън незабавно започва спасителна мисия за прибирането на останалите трима мъже от другата страна на остров Южна Джорджия и на 22-мата мъже, останали на остров Елефант.

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Снимка: Wikipedia

3 неуспешни опита, но нито един загубен живот

След три провалени опита заради ледовете, през август 1916 г. (близо две години след началото на експедицията) с помощта на чилийския параход "Елчо" Шакълтън спасява всички останали мъже на остров Елефант. През цялата тази неописуема епопея нито един човек от екипажа на "Ендюрънс" не загива.

Всяка събота сутрин крие поне една история, която чака да бъде разказана. Очаквайте следващата завладяваща съдба в "Истории със сутрешното ви кафе" на Actualno.com точно след една седмица. Пожелаваме ви спокоен уикенд, а ако този разказ ви е докоснал, споделете го с чаша кафе и приятел.