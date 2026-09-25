Кошмарът за Италия продължава! Фалстарт на новата ера в "скуадра адзура"

Разочарованията за националния отбор на Италия продължават, въпреки завръщането на Роберто Манчини начело на селекцията. "Адзурите" допуснаха поражение с 0:2 от Белгия в мач от първия кръг на Лигата на нациите. Тимът, воден от Марк ван Бомел, доминираше почти през цялата среща и заслужено стигна до победата. Италианците бяха по-добри само в началото на втората част, но вместо да изравнят, допуснаха втори гол във вратата си. Единствената причина загубата да не бъде по-убедителна бе Джанлуиджи Донарума, който спаси куп удари.

Белгия разочарова Италия в повторния дебют на Манчини

Белгийците започнаха по-силно и първи погледнаха към съперниковата врата. В 7-а минута Шарл де Кетеларе пробра рефлексите на Джанлуиджи Донарума. Малко след това Италия отговори с удар на Франческо Пио Еспозито, но той нацели гредата. В 20-а минута Белгия излезе напред в резултата, след като Кевин де Бройн изведе Мика Годс на добра позиция, а той не пропусна да се даде аванс на своя тим. Натискът на гостите се засили, като в следващите минути Донарума се намеси на няколко пъти. Малко преди края на първата част италианците пропуснаха две добри възможности да се върнат в мача. Така Белгия се оттегли на почивката с гол аванс.

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Италия излезе през второто полувреме в търсене на изравнителното попадение. Това можеше да случи още в началните секунди, когато белгийският страж Сене Ламенс отрази удар на Мойс Кийн. Малко след това вратарят се справи с друг изстрел с глава на нападателя на Интер. Двата тима размениха няколко удара и така се стигна до 70-а минута, когато белгийците нанесоха втория си удар в срещата. Доди Лукебакио поде контраатака и след като успя да задържи топката, сам я прати в противниковата врата за 2:0. Това се оказа последната по-интересна ситуация в мача.

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