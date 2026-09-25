В дебюта на Зинедин Зидан: Мбапе спаси Франция от издънка в южната съседка на България

Ерата на Зинедин Зидан в националния отбор на Франция стартира с успех. "Петлите" победиха с минимална разлика от 1:0 при визитата си на Турция в първия кръг на Лигата на нациите. Единственото попадение в срещата, която се изигра в южната ни съседка, бе дело на Килиан Мбапе. Това бе първи мач за Зидан начело на тима, след като замени Дидие Дешан, който се оттегли от поста след края на Мондиал 2026.

Франция започна ерата на Зидан с победа

Отборът на Турция започна по-силно и притисна своя съперник в началните минути. "Петлите" бързо се отърсиха от натиска и поеха инициативата. Най-интересната ситуация дойде в средата на първата част, когато Килиан Мбапе стреля от границата на наказателното поле, но топката премина на сантиметри от целта. Малко след това Баръш Йълмаз пропусна отлична възможност да изведе Турция напред в резултата. След половин час игра домакините имаха претенции за дузпа, след като Йълмаз се свлече в наказателното поле, но съдията подмина ситуацията. В самия край стражът Угурджан Чакър направи великолепно спасяване, за да опази мрежата си чиста от удара на Майкъл Олисе. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Подобно на първата част, футболистите от южната ни съседка започнаха по-активно. Те създадоха няколко опасни ситуации, но така и не успяха да намерят пътя към мрежата на Майк Менян. Малко след това обаче турците не успяха да попречат по никакъв начин на Килиан Мбапе, който реализира за 1:0. Това остана единственото попадение в двубоя. Малко преди края на двубоя стражът на домакините Чакър бе изгонен, след като спря топката с ръце извън наказателното поле. За Франция предстои гостуване на Белгия на 28 септември, понеделник. Отборът на Винченцо Монтела пък ще приеме Италия в същия ден.

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