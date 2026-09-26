Сензацията на ЕвроВолей 2026 срещна олимпийския шампион и се сбогува с мечтата си за финал

Големият финал на Европейското първенство по волейбол е ясен! Действащият олимпийски шампион Франция победи сензацията на турнира Финландия и ще спори за титлата. "Петлите" надделяха с 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15) във втория 1/2-финал, който се изигра в Милано. По този начин те си осигуриха решаващ сблъсък с първенеца на Стария континент - Полша. Големият финал ще се изиграе в събота, 26 септември, от 22:00 часа. Финландия пък ще спори със Словения за бронзовите медали от 18:00.

Франция преодоля Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026

Финландците поведоха в началото на първата част, но след това играта тръгна точка за точка. След 11:11 Франция пое инициативата и поведе с три точки след две силни контри блок-аут на Тео Фор и страхотна единична блокада на Симон Манин. Селекционерът на Финландия поиска прекъсване, но то не донесе желания резултат и "петлите" увеличиха аванса си на 17:12. Французите продължиха да владеят събитията, поведоха с 21:15 след ас на Антоан Бризар, след което спокойно спечелиха гейма с 25:17 след атака на Матис Ено.

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Франция продължи по-силно през втората част, но финландците се съвзеха и изравниха при 3:3. Ремито се запази до 8:8, след което "Суоми" излезе напред с 10:8 след атака на Йоонас Йокела и контра на Ноа Мартила. В следващите моменти скандинавският тим не изпусна аванса си и в крайна сметка успя да спечели гейма с 25:18 и да изравнят общия резултат. Франция тръгна добре в третия гейм като поведе с 3:1 след успешни атаки на Тео Фор и Матис Ено, а след това със 7:4 след грешка на Йоонас Йокела. Авансът на олимпийските шампиони продължи да расте и бе запазен до самия край на третата част, която в крайна сметка бе спечелена от тях с 25:18.

Двата тима започнаха много равностойно четвъртия гейм, като вървяха точка за точка до 6:6. След това Франция показа класата си и дръпна след поредна успешна атака на Матис Ено и две блокади на Франсоа Уец и Антоан Бризар. Въпреки прекъсването, "петлите" продължиха да доминират и излязоха напред с 12:7, а впоследствие с 15:9. Те не изпуснаха аванса си до самия край и взеха гейма с 25:15, а с това и мача.

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