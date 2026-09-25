Български съдия предизвика скандал във футбола, след като изгони играч на Израел (ВИДЕО)

Българският елитен съдия Георги Кабаков попадна под светлините на прожекторите с действията си по време на двубой от Лигата на нациите. Пловдивчанинът получи наряд от УЕФА за срещата между Австрия и Израел, въпреки че е пренебрегван да върши длъжността си по родните терени. Мачът не премина без напрегнати моменти, като една конкретна ситуация предизвика вниманието на целия свят.

Георги Кабаков не пожали играч на Израел, който отпразнува гола си по нетипичен начин

Израелският нападател Абу Фарчи изравни резултата на 1:1 в 55-ата минута, като вкара с глава след центриране. След това той отпразнува попадението си по нетипичен начин, което накара Кабаков да се намеси. 20-годишният нападател хвана ъгловия флаг, като изглеждаше, че го използва като пушка, с която стреля - или поне така го видя българският съдия, който му показа червен картон малко след това. По-късно стана ясно, че Абу Фарчи всъщност е имитирал нещо съвсем различно.

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Кабаков вече беше показал жълт картон на Абу Фарчи три минути по-рано за фаул. След това той показа втори жълт картон на израелеца за празнуването, изгонвайки го от терена. Израел трябваше да изиграе остатъка от мача с 10 души. Австрия успя да превърне това числено предимство в голове в края на мача и спечели с 3:1 в Линц.

Не пушка, а снукър щека

Часове след двубоя медиите хвърлиха различна светлина върху необичайния червен картон на Абу Фарчи. Въпреки че първоначално беше съобщено, че 20-годишният нападател е използвал ъгловия флаг, за да имитира пушка, всъщност неговата радост е била вдъхновена от снукъра. След като отбеляза гола за изравняване, Абу Фарчи хвана ъгловия флаг, коленичи на едно коляно и използва флага, сякаш беше снукърна щека. Израелецът е използвал този жест на празнуване и преди, като по-рано е писал за него в социалните медии: "Всичко това е празнуване по снукър". Селекционерът на Израел пък заяви: "Абу Фарчи празнува всичките си голове по този начин, можете да проверите. Може би беше моя грешка, че не му казах да спре да го прави. Той трябва да си извлече поука от това. Това е и голям урок за нас".

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Israeli footballer Abu Farchi sent off after mimicking shooting a gun with corner flag during Nations League match against Austria



⚽ 20-year-old forward makes gesture after scoring Israel’s equalizer



🟥 Referee shows him second yellow card, reducing Israel to 10 players… — Anadolu English (@anadoluagency) September 25, 2026