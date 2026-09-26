Радев: България трябва да гарантира сигурността на всеки вид транспорт

България трябва да гарантира сигурността на всеки вид транспорт и на своята изключителна икономическа зона в Черно море. Това заяви премиерът Румен Радев по време на церемония за спускане на вода на корпуса на новия ферибот, който ще свързва двата бряга на Варненското езеро при град Белослав. Той подчерта, че свързаността е основен приоритет за правителството. Премиерът акцентира върху стратегическото значение на морския сектор и морската свързаност за страната ни.

Още: 3% дефицит, предвидима данъчна система и регулации: Радев постави новите цели пред властта

"Значението на Черно море ще нараства все повече. То е кръстопът на транспортни, енергийни, на оптични коридори. Имаме изключително активна външна политика в рамките на Европейския съюз. Конференцията на високо ниво, касаеща свързаността и средният коридор, т.нар. Транскаспийски коридор, ще бъде именно България. Това не е случайно. Ние сме работили много като правителство това да се случи и важен елемент, изключително важен елемент, това са нашите две морски пристанища, Варна и Бургас", заяви Румен Радев.

Още: "Радев ми помогна и това няма да го забравя": Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова и остро разкритикува Борисов и ГЕРБ