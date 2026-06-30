Ман Сити размазва конкуренцията: Пръска нови 100 милиона за звезда от Висшата лига

Манчестър Сити не спира с големите покупки на трансферния пазар. "Гражданите" вече подкрепиха новия си мениджър Енцо Мареска с над 100-милионния трансфер на Елиът Андерсън, но са готови да дадат още толкова, за да привлекат още една звезда. Става въпрос за полузащитника на Нюкасъл Сандро Тонали, който беше втори вариант за останалите клубове в Англия, които искат да подсилят халфовата си линия.

Манчестър Сити дава над 100 милиона евро и за Сандро Тонали

Манчестър Сити привлече Елиът Андерсън от Нотингам Форест за над 130 милиона евро, но явно не е приключил с покупките за халфовата си линия. "Гражданите" са готови да дадат още над 110 милиона евро за Сандро Тонали, който играе в Нюкасъл. Италианецът пристигна при "свраките" през лятото на 2023 г. срещу около 60 милиона евро. Договорът му с Нюкасъл е до 2028 г. и като се има предвид интереса и към другите полузащитници от "Сейнт Джеймсис Парк", "свраките" ще искат доста солидни суми за всеки един от тях. Но за Ман Сити това явно не е проблем, тъй като са готови да дадат над 110 милиона евро за италианеца.

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Ман Сити цака конкуренцията

Освен да подсили собствения си отбор, Манчестър Сити ще отслаби и тези на конкуренцията. Отбори като Арсенал, Манчестър Юнайтед и дори Тотнъм също са в надпреварата за подписа на Сандро Тонали, като и трите гранда имат сериозна нужда от свежест в полузащитата. Но трудно ще се намери някой клуб, който да може да премери сили с "гражданите" на трансферния пазар. През миналия сезон Тонали изигра 53 мача във всички турнири за Нюкасъл, като вкара 3 гола и даде 7 асистенции.

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