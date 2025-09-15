Ман Юнайтед сменя Рубен Аморим с бивш мениджър на Арсенал?

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери може да замени Рубен Аморим начело на Манчестър Юнайтед, съобщава GiveMeSport.

Унай Емери е вариант за нов мениджър на Манчестър Юнайтед

Според източника, клубът от Бирмингам е недоволен от работата на Емери на фона на неуспешния старт на сезон 2025/26, което би могло да помогне на "червените дяволи“ да привлекат испанския специалист.

Манчестър Юнайтед е на 14-то място в класирането на Висшата лига с 4 точки, Астън Вила е на 19-то място с 2 точки.

Емери преди това е ръководил Виляреал, Арсенал, ПСЖ, Севиля, Валенсия и Алмерия.

