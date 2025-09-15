Войната в Украйна:

Ман Юнайтед сменя Рубен Аморим с бивш мениджър на Арсенал?

15 септември 2025, 14:24 часа 464 прочитания 0 коментара
Ман Юнайтед сменя Рубен Аморим с бивш мениджър на Арсенал?

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери може да замени Рубен Аморим начело на Манчестър Юнайтед, съобщава GiveMeSport.

Унай Емери е вариант за нов мениджър на Манчестър Юнайтед

Според източника, клубът от Бирмингам е недоволен от работата на Емери на фона на неуспешния старт на сезон 2025/26, което би могло да помогне на "червените дяволи“ да привлекат испанския специалист.

Още: Култов Рой Кийн за дербито на Манчестър: Вали дъжд, условия за груби фалове, а нито един жълт картон!

Унай Емери

Манчестър Юнайтед е на 14-то място в класирането на Висшата лига с 4 точки, Астън Вила е на 19-то място с 2 точки. 

Емери преди това е ръководил Виляреал, Арсенал, ПСЖ, Севиля, Валенсия и Алмерия.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Върви ли ерата Симеоне към края си? От Атлетико следят големи имена за нов треньор

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Арсенал Манчестър Юнайтед Унай Емери Рубен Аморим информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес