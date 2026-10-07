Отстраниха шефа на италианския футбол, след като бе избран нелегитимно

Бурята в италианския футбол продължава. Въпреки че националният отбор записа някои добри резултати след слабия старт в Лигата на нациите, проблемите по високите етажи не спират. Председателят на Италианската футболна федерация Джовани Малаго ще загуби поста си, но все пак ще остане на позиция в централата. Съгласно компромисно решение, изработено във вторник от Италианския олимпийски комитет (ИОК), той ще бъде назначен като специален администратор.

Малаго остава на позиция в Италианската футболна федерация

Припомняме, че Малаго бе избран за председател в началото на лятото. Няколко месеца по-късно се оказа, че назначението му е нелегитимно, защото към момента на избора му през месец юни той не е бил регистриран член на федерацията, което е задължително за всеки кандидат. По тази причина ИОК трябваше да анулира вота, но все пак реши да запази Малаго, който дълги години ръководи олимпийската централа, на пост във футболната федерация.

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Изпълнителният съвет на олимпийската организация гласува единодушно да постави Италианската футболна федерация под извънредно управление и да предложи Малаго да ръководи ежедневната дейност. Тази мярка предлага политически изход след седмици на административни конфликти. Съгласно споразумението Малаго ще се оттегли от поста на председател, за да позволи въвеждането на извънредно управление. След това той ще поеме ролята да ръководи федерацията до провеждането на нови президентски избори в рамките на три месеца, като през това време неговият официален административен статут може да бъде уреден.

Малаго може да се кандидатира отново за президент

Малаго ще има право да се кандидатира на изборите, които трябва да се проведат не по-късно от 31 януари следващата година. Спорът за лидерството идва в критичен момент за италианския футбол, който е изправен пред наложителни структурни предизвикателства, включително модернизиране на стадионите, необходимо за съорганизирането на Европейското първенство през 2032 година, както и спортните последствия от пропускането на три поредни световни първенства.

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