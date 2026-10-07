"Егоист, който иска да играе до 49-годишна възраст": Легенда на Португалия се възмути от Роналдо

Реакциите, последвани от изявлението на Кристиано Роналдо, тепърва започват. Както е известно, нападателят напусна лагера на Португалия преждевременно, след като влезе в спор със селекционера Жорже Жезус. След края на международната пауза той разкри пред целия свят какво точно се е случило. Роналдо обясни, че Жезус два пъти не е удържал на думата си, което било достатъчно за него да си събере багажа и да си тръгне.

Легенда на Португалия: Никога в живота си не съм виждал нещо подобно да се случва

Сега една от легендите на Португалия Антонио Симоеш отправи остра критика към Кристиано Роналдо, след като нападателят публикува изявлението си. В интервю за португалския вестник "A Bola" бившият футболист призна, че не подкрепя капитана, но все пак трябва да се прояви разум. Симоеш заяви: "По-добре е да се намери начин да се сключи мир, отколкото да продължава войната. Цялата тази ситуация няма смисъл. Ако има обстоятелства, които позволяват на Кристиано да се върне, нека бъде посрещнат обратно, но от всички, а не само от някои хора, които се крият. Не е нужно да казваме, че Кристиано Роналдо е прав. И аз смятам, че в момента той не е прав, но ако признае, че е допуснал грешка, не бива да го съдим. Нека му дадем шанс, особено за да получи прощално изпращане, достойно за неговата величина и престиж."

ОЩЕ: Селекционерът на Португалия с първи коментар след обвиненията на Кристиано Роналдо

Легендата призова всички страни да проявят разум, като заяви: "Това, от което се нуждаем, е здрав разум и толерантност. Имаме конфликти с всички. Ако Кристиано го иска, дайте му този шанс. Аз не защитавам нито Кристиано, нито Жезус, нито когото и да било тук. Защитавам здравия разум. Нека се срещнат, да поговорят и да намерят решение. Колко чудесно би било, ако това се случи. Това е най-голямата ми надежда." След това Симоеш обърна специално внимание на държанието на Роналдо. Той призна, че понякога нападателят мисли само за себе си.

Симоеш смята, че Роналдо трябва да се откаже

"Този играч има зад гърба си цялата тази кариера, узрял е и е станал мъж, и трябва да намери начин да мисли отвъд егоизма. Не става въпрос само за отбелязването на голове, а и за играта като цяло. Тези неща трябва да бъдат част от него. Ако разбере това, тогава ще му организираме едно прекрасно сбогуване. Когато си на 41 години, трябва да осъзнаваш, че може да си полезен в определен момент от мача, а присъствието ти може да окаже влияние заради големия престиж, който носи името ти, и това са неща, с които треньорът трябва да знае как да се справя. Ако иска да играе, това не е престъпление, но трябва да разбере, че желанието да играе не означава да играе целия мач", каза още Симоеш, преди да завърши саркастично:

"Роналдо беше играчът, който изигра най-много минути под ръководството на Роберто Мартинес, а това не ми се струва логично. След като отбележи 1000 гола, Кристиано Роналдо ще продължи да играе за националния отбор до 49-годишна възраст. Защо да получава специално отношение? Той има различен статут, но не е ли играч в отбора? Спрете с тези неща и не ги подклаждайте. Играх рамо до рамо с краля, наречен Еузебио, и бях съвременник на Пеле и Марадона, и никога в живота си не съм виждал нещо подобно да се случва около един крал. Човек, който е на 41 години и играе футбол… не е ли по-добре за него да спре?"

ОЩЕ: Роналдо взриви Португалия с истината си: "Жезус два пъти не удържа на думата си"