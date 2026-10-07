Лука Модрич отправи сериозен призив към Португалската федерация заради "тъжната" ситуация с Роналдо

Легендата на хърватския футбол Лука Модрич изрази мнението си относно взривяващото изявление на бившия си съотборник от Реал Мадрид Кристиано Роналдо. Както е известно, нападателят напусна лагера на националния отбор на Португалия, след като селекционерът Жорже Жезус реши да не го включи в състава за победата с 2:1 над Норвегия. По-късно се състоя среща за изясняване на нещата между двамата, както и с президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса, преди 41-годишният футболист да обяви напускането си в социалните медии.

Модрич сподели мнението си за казуса на Роналдо

В изявлението, което публикува миналата седмица, Роналдо заяви, че ще изложи подробно причините, които са го мотивирали да напусне лагера. След края на международната пауза той изпълни обещанието си и публикува обширно изявление, в което обясни как Жезус е нарушил доверието му на многократно. Роналдо също така обясни, че му е било предложено да обмисли оттеглянето си от международния футбол и че е искал един или повече прощални мача, преди да поднесе извинение на португалския народ. За напускането на лагера без разрешение нападателят е изправен пред потенциално наказание от един до шест месеца, но бившият му съотборник на "Бернабеу" Лука Модрич призова той да се върне и да има подобаващо сбогуване с националния отбор.

ОЩЕ: Селекционерът на Португалия с първи коментар след обвиненията на Кристиано Роналдо

Ето какво каза Модрич:

Модрич изрази мнението си след загубата с 1:2 от Испания в Лигата на нациите. Той призна, че не е разговарял с Роналдо и не знае точно какво се е случило. Той определи ситуацията като тъжна и призова легендарният нападател да получи сбогуването, което заслужава. Модрич заяви: "Не, не, не съм говорил с него. Трудно ми е да кажа нещо, защото не знам точно какво се е случило. Не съм следил ситуацията отблизо, защото имам свои собствени проблеми тук. Тъжно е да се види как това му се случва в собствената му страна. Не знам точно какво се е случило, но се надявам ситуацията да се разреши. Защото Кристиано е най-великият играч в историята на Португалия и заслужава още едно сбогуване и още един финал с националния отбор. Все пак мисля, че ще намерят решение, защото Крис заслужава, независимо дали се оттегли или реши да не продължи с националния отбор, да има великолепно сбогуване, което отразява това, което заслужава."

ОЩЕ: "Егоист, който иска да играе до 49-годишна възраст": Легенда на Португалия се възмути от Роналдо