Арсенал позлати Артета след титлата с нов договор: Испанецът №1 по заплата във Висшата лига

Арсенал официално обяви новия договор на Микел Артета, който ще задържи испанския специалист начело на английския шампион до лятото на 2030 година. Споразумението идва като награда за огромния прогрес на "артилеристите" и най-вече за спечелената през миналия сезон титла във Висшата лига - първа за клуба от 22 години. Финансовите параметри не бяха разкрити официално, но английските медии съобщават, че Артета вече е най-високоплатеният мениджър в първенството.

Огромно увеличение за Артета

Според британските информации 44-годишният специалист ще получава по 17 милиона паунда годишно, като с предвидените бонуси възнаграждението му може да достигне 20 милиона. Досегашният му договор беше за около 10 милиона паунда на сезон плюс бонуси.

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"За мен е привилегия да обвържа бъдещето си с клуба и да продължа да работя с изключителни хора, които искат най-доброто за Арсенал. Този клуб е уникален", заяви Артета след подписването.

От трудното начало до титлата

Испанецът пое Арсенал през декември 2019 година, когато наследи Унай Емери. Само няколко месеца по-късно спечели ФА Къп, а през следващите години постепенно върна "артилеристите" сред водещите сили в английския футбол.

Големият пробив дойде през миналия сезон, когато Арсенал прекрати 22-годишното чакане и отново стана шампион на Англия. Лондончани достигнаха и до финала на Шампионска лига, а новият контракт показва доверието на ръководството, че проектът ще продължи да се развива именно около Артета.

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