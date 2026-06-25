Мексико с историческа серия, но Южна Африка е изненадата

Един от домакините на световното първенство по футбол в лицето на Мексико завърши със стил участието си в груповата фаза. "Ацтеките" се справиха без проблем с отбора на Чехия с класическото 3:0 и записаха три победи в групата си, излизайки в елиминациите начело в нея. А чехите отпадат безславно, със само 1 спечелена точка.

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Всичките голове паднаха през второто полувреме - разписаха се Матео Чавес, Хулиан Киньонес и Алварадо Фидалго с гол в последната минута на мача, с хубав шут в горния десен ъгъл. Чехите можеше и да дадат друг развой на мача, но пропуснаха добър шанс през първата част и в крайна сметка се видя, че техният отбор няма достатъчно класа за разлика от много други първенства в миналото.

Голямата изненада обаче стана факт в другия мач. В него Южна Африка победи с 1:0 Южна Корея и зае второто място в група А. Единственият гол вкара Тапело Масеко в 62-рата минута - а южнокорейците така и не намериха път към гола, като кадрите с държащата се за главата южнокорейска звезда Хюн мин-Сон безспорно ще се запомнят като емблема на срещата. Никой не очакваше ЮАР да победи, с което обаче африканският отбор се класира в елиминациите. Южна Корея също би могла да продължи, защото има 3 точки - от победата с 2:1 в първия си мач с Чехия, но ще трябва да изчака резултатите от всички останали групи.

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