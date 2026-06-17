Меси, Меси, Меси: Аржентина все още е на първо място Лео

Световният шампион Аржентина започна защитата на своята титла от Катар през 2022 година с убедителна победа - 3:0 срещу Алжир. Над всички беше голямата звезда на "гаучосите" Лионел Меси, който заби хеттрик - на почти 39 години, той ще ги направи на 24 юни. С тези голове Меси изравни Мирослав Клозе на върха на голмайсторската класация за всички времена на световните първенства по футбол, като великият аржентинец има и най-много мачове на световни първенства. Лео Меси е вече с 16 гола на най-голямата футболна сцена при националните отбори и явно в САЩ ще се надпреварва с френската звезда Килиан Мбапе, който заби 2 гола във вратата на Сенегал и има 14 гола - най-много за френски футболист на световните първенства в историята. А Алжир не успя да уцели нито веднъж вратата на Аржентина - ОЩЕ: Страшно слаба и страшно силна: Франция показа две лица за старт на Мондиала - рекорди на Мбапе и заявка за титлата!

WHAT A GOAL 🤯🐐 pic.twitter.com/uIcW7xSvmW — Messi World (@M10GOAT) June 17, 2026

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Станалото на терена беше абсолютно еднопосочно и да бъде описвана играта на Аржентина в този мач, който беше считан за най-сложният за нея в тази група, е наистина излишно - думите не стигат, трябва да се гледа. Световните шампиони играха с много настроение и описанието за представянето им може да бъде само едно - скриха топката на алжирците. Меси блесна най-силно, но комбинациите с едно докосване на южноамериканците и скоростта в играта им са това, което определено заслужава най-много внимание, точно както на финала с Франция преди 4 години в Катар - защото изпълненията на голямата им звезда са нещо, което сме виждали да прави многократно в различни формати и въпреки това той продължава, за радост на милиони фенове по света и за ужас на може би още толкова - ОЩЕ: Норвегия се завърна на Световното първенство и хищнически разкъса Ирак

MESSI HAT-TRICK! 🤯🐐



3rd goal COMPLETE, World Cup masterclass continues 🔥 pic.twitter.com/LQAgrWGcwg — Injury Time Doc 🩺 (@Blues_Alfred) June 17, 2026

I have never seen a thing like this before! Messi wanted to k!ll France! 💀 pic.twitter.com/3wUBacCCjN — BeksFCB (@Joshua__Ubeku) June 15, 2026

Разбира се, когато става въпрос за Меси на световно първенство, няма как и без противоречие - ситуация, при която той извърши нарушение, настъпвайки с бутоните в прасеца на десния крак противников играч, и предизвика искания на тези, които не го харесват, да получи червен картон. Дали трябваше - преценете:

La tarjeta roja que le han perdonado a Messi es una vergüenza eh. Vaya escándalo tú.pic.twitter.com/jnK87C6RkH — gam (@mbafraaude) June 17, 2026

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