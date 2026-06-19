Дарина Маркова-Darsy представя "Delulu": Песен за смелостта да вярваш в себе си (ВИДЕО)

Дарина Маркова-Darsy представя новия си сингъл "Delulu" – песен за смелостта да вярваш в мечтите си, дори когато никой друг не вижда потенциал в тях, разказват от екипа на базираната между Лондон и София изпълнителка. Вдъхновено от популярния интернет израз "Delulu is the trululu" ("Наричай го илюзия днес, наричай го успех утре"), парчето е създадено в рамките на ден от BBB So Alive Songwriting Camp 2025 от Дарина Маркова-Darsy, Gimi (Албания), Исаак Енчев, Виктор Велинов и музикалния продуцент Лиза Кида (Германия).

"Понякога хората, които днес изглеждат delulu, са хората, на които всички ръкопляскат утре. Песента не е история за невъзможни фантазии, а за онзи момент, в който избираш да продължиш да вярваш в себе си, преди резултатите да са налице. Защото всяко голямо постижение започва като идея, която в началото изглежда прекалено смела", казва изпълнителката.

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Видеото е заснето в България от оператора Михаил Янакиев, хореографията е на Виктор Ангелов, участват Кръстьо Стоименов и Борис Бъчваров.

През последните месеци Дарина Маркова-Darsy подгрява Криско в Лондон и получи наградата "Дебют" на "БНР топ 20". Тя бе избрана и за участие в The Ivors Academy x YouTube Songwriting Camp в Лондон - платформа за развитие на музикални таланти.

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