Белгия напълни хранилищата си с руски газ: Така ли ЕС прекъсва приходите на Русия?

Белгия внася от Русия повече газ, отколкото преди войната в Украйна, съобщиха местни медии, като се позоваха на данни на белгийското министерство на икономиката. Общият дял на руския газ в количествата, внасяни в Белгия, надвишава 11% за миналата година.

Отбелязва се, че сходни количества са били внесени през 2019 г., а след началото на военните действия руският внос е спаднал до 5%. Белгия спря вноса на газ от Русия през тръбопроводи, но нарастват количествата на внесения втечнен газ.

Тези данни противоречат на стремежа на ЕС да прекъсне приходите, които Русия получава от износа на енергоносители, отбелязват медиите. Отчита се, че миналата година Белгия е внесла от Русия общо 17,6 тераватчаса газ и това е повече от обема на вноса преди въвеждането на европейските санкции, цитира ги БТА.

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