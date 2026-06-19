Нападател на Борац легна под ножа – аут е за мачовете с Левски

Съперникът на Левски в първия квалификационен кръг на Шампионска лига – Борац Баня Лука, понесе много неприятен удар, след като един от нападателите на тима получи тежка контузия точно на старта на подготовката. Става въпрос за 25-годишния хърватски таран Карло Перич. Офанзивният футболист е получил фрактура на фибулата по време на тренировка, а след направените му прегледи е станало ясно, че трябва да се оперира.

Карло Перич ще се възстановява 3 месеца

Операцията на Карло Перич е преминала успешно и той вече се възстановява. Нападателят обаче ще е аут от игра за следващите три месеца, което означава, че ще пропусне мачовете с Левски в Шампионска лига. Както е известно, първият двубой между двата тима ще се проведе на 7 или 8 юли в Босна и Херцеговина. Реваншът на стадион „Георги Аспарухов“ пък е насрочен за седмица по-късно.

Хърватинът не е най-опасното оръжие на Борац

Отсъствието на Карло Перич със сигурност ще се отрази на представянето на Борац, но не се очаква да бъде фатално. Причината е, че през миналия сезон хърватският таран имаше поддържаща роля. Все пак той изигра общо 20 мача за отбора от Баня Лука, в които се отчете с четири попадения, а също така направи и една асистенция.

Неговият конкурент в предни позиции Лука Юричич пък е титулярният нападател на тима, като през изминалата кампания вкара 27 гола в 35 мача във всички турнири. Към тях той добави и четири асистенции.

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