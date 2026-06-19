Пратиха в девета глуха един от пилотите на Мерцедес в битката за титлата във Формула 1

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел беше подложен на остра критика от страна на световния шампион от 1997 година Жак Вилньов след последната му битка със съотборника му Кими Антонели. Британецът стартира от полпозиция в Гран при на Барселона и поведе в първия завой, но така и не успя да се откъсне от останалите състезатели. В крайна сметка той беше изпреварен от Люис Хамилтън след излизането на виртуалната кола за безопасност, а седемкратният световен шампион във Формула 1 спечели състезанието с преднина от почти 20 секунди.

"Изглежда сякаш вече е загубил битката"

Преди фиаското с колата на сигурността Ръсел бе изправен пред поредната битка между него и Антонели на пистата. Британецът се защити добре в началото, но не успя да спре устремения Антонели и бе изпреварен. За негово щастие, обаче, съотборникът му отпадна неочаквано три обиколки преди финала поради механична повреда, което върна Ръсел на второто място. Резултатът донесе на британеца 18 точки, с които той намали изоставането си от 19-годишния лидер в класирането на 50 пункта.

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Критиките на Вилньов срещу Ръсел

Действията на Ръсел срещу съотборника му станаха обект на коментари от страна на Вилньов, който остана разочарован от защитата на опитния пилот на Мерцедес. Вилньов заяви, че според него Ръсел не е изглеждал като човек, който се бори за шампионата, и че вече е загубил битката срещу Антонели, още преди тя да е започнала: "Ръсел не се справи много добре с отбраната, нали?", попита Вилньов в ефира на Sky F1. "Закъсня и остави вратата отворена. Не изглеждаше като пилот, който се бори за шампионата. Изглеждаше, сякаш вече е загубил битката срещу съотборника си, и всъщност това беше разочароващо представяне от негова страна. Нямаше темпо, изоставаше и усещаше натиска. Много разочароващо."

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