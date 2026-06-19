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БАБХ проверява схемите “Училищно мляко“ и “Училищен плод“

19 юни 2026, 11:01 часа 622 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
БАБХ проверява схемите “Училищно мляко“ и “Училищен плод“

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва засилени проверки по схемите “Училищно мляко“ и “Училищен плод“ на територията на цялата страна. Кампанията стартира от понеделник, 22 юни, и ще обхване доставчиците и продуктите, предоставяни по двете програми. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет.

Инспекторите на Агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставяните млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи. Още: „Къде са парите ни?“: Четири фирми, доставяли безплатни плод и мляко, в битка с Фонд "Земеделие"

Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията на схемите “Училищно мляко“ и “Училищен плод“.

БАБХ ще продължи да осъществява стриктен контрол по прилагането на двете схеми с цел защита на здравето на децата и гарантиране безопасността на предлаганите храни. Още: ВАС отмени промените в схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ заради липса на критерии за избор на доставчици

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Проверки Училищен плод БАБХ Училищно мляко
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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