"Сложна ситуация": "Роснефт“ спря износа на горива от Русия

Руската петролна компания "Роснефт“ доставя на вътрешния пазар на страната почти всички произведени от нея нефтопродукти и разглежда снабдяването на местния пазар като свой основен приоритет. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Игор Сечин по време на годишното събрание на акционерите, предаде ТАСС. Изявлението бе дадено на фона на усложнената ситуация на руския пазар на горива след мащабна украинска атака с дронове срещу петролна рафинерия в Москва.

Всичко остава в Русия

"На практика не изнасяме нефтопродукти. Всичко, което произвеждаме, остава на територията на Русия“, каза Сечин.

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По думите му ситуацията на пазара на нефтопродукти остава сложна заради съчетанието на сезонно високо търсене, активни селскостопански дейности и извънпланови ремонти в нефтопреработвателните предприятия.

"Конюнктурата на пазара не е лесна. Има обективни, фундаментални и ситуативни фактори. В същото време стабилното снабдяване на руските потребители с моторни горива е една от основните задачи на "Роснефт“, каза той.

Ръководителят на "Роснефт“ заяви още, че компанията гарантира доставките на горива за социално значими обекти, държавни предприятия, промишлени компании и земеделски производители.

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Сечин посочи, че собствената мрежа на компанията от над 3000 бензиностанции работи нормално.

По време на събранието Сечин увери, че „Роснефт“ не е въвеждала ограничения за зареждането на автомобили на своите бензиностанции и призова да не се създава паника на пазара.

"На практика на нашите бензиностанции няма ограничения за зареждане. Може да не одобряваме използването на туби, но резервоарите се зареждат по нормален начин“, каза той.