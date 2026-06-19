Първото издание на MAESTRI & RISING STARS събра световни музиканти и млади таланти в Пловдив

На 16 юни 2026 г. в препълнената Епископска базилика на Филипопол се състоя първото издание на MAESTRI & RISING STARS - Пловдив. Новият международен концертен проект и музикален конкурс събра на една сцена световно признати музиканти и най-талантливите възпитаници на Националното училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" - Пловдив.

Инициатор и артистичен директор на проекта е световнопризнатата българска пианистка Донка Ангъчева - Bösendorfer Artist, президент на Международното шопеново общество във Виена и носител на Златния почетен знак за заслуги към Република Австрия.

Фотограф: Иван Георгиев

Миналата година, чрез благотворителния ангажимент на "Гала на българската култура и музика" във Виена, Донка Ангъчева дари на своето първо училище - НУМТИ "Добрин Петков" - Пловдив, нов концертен роял. Дарението постави началото на последователна подкрепа към младите музиканти, която днес продължава с първото издание на MAESTRI & RISING STARS.

Водещ бе Георги Тошев, който още в началото представи концепцията на проекта и неговата идея да обединява на една сцена утвърдени международни артисти и изгряващи млади музиканти. Специално приветствие към гостите отправи Нейно Превъзходителство Андреа Икич-Бьом, посланик на Република Австрия в България, под чийто патронаж се проведе концертът.

Първата част на вечерта - Rising Stars - бе посветена на младите таланти на НУМТИ "Добрин Петков" - Пловдив. На сцената се представиха музиканти, избрани чрез вътрешна селекция на училището, в която организаторите на MAESTRI & RISING STARS нямаха участие.

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Публиката аплодира пианистите Наталия Грозева, Хрисиана Савова и Борис Трифонов, флейтистката Анна Бакърджиева, цигуларката Марияна Стоева, тромпетиста Мартин Йорданов, както и перкусионното дуо Александър Вичев и Аглея Канева. Младите изпълнители представиха произведения от Шуберт, Доплер, Сен-Санс, Санкан, Бабаджанян, Барток и Сежурне.

Фотограф: Иван Георгиев

Те бяха оценявани от международния Артистичен съвет на MAESTRI & RISING STARS в състав: световноизвестната цигуларка Лидия Байч, австрийският пианист и педагог проф. Манфред Вагнер-Арцт, един от водещите български обоисти Вълчан Вълчанов - Чани, диригентът и директор на Симфониета Враца Христо Павлов и композиторът и пианист Милен Кукошаров. Именно те бяха и Maestri на вечерта - утвърдени музиканти, които след конкурсната програма излязоха на сцената в специален концерт за публиката.

Всички участници в конкурса и гостуващите артисти свириха на уникалния роял Bösendorfer Tree of Life - инструмент от лимитирана колекционерска серия на легендарния австрийски производител.

След антракт, по време на който гостите имаха възможност да се насладят на селекция от вина, предоставена от Сдружение "Пловдивски винени маршрути", дойде ред на Maestri. След вдъхновяващите изпълнения на младите музиканти, утвърдените артисти върнаха музикалния жест към тях, като подариха както на участниците в конкурса, така и на публиката в залата концерт от най-висока европейска класа. В програмата прозвучаха произведения от Йозеф Хайдн, Алесандро Марчело, Дмитрий Шостакович, Едвард Григ, Йохан Щраус, Астор Пиацола и авторска музика на Милен Кукошаров. Със своите виртуозни изпълнения артистите превърнаха Епископската базилика на Филипопол в сцена на музикално преживяване от световна величина, каквото рядко може да бъде чуто извън големите европейски концертни зали.

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Преди церемонията по награждаването към участниците и гостите се обърнаха директорът на НУМТИ "Добрин Петков" Нели Попова и генералният спонсор на проекта Микеле Санторели. Сред официалните гости на събитието бяха представители на културните институции, дипломатическия корпус, партньори и приятели на българската култура.

Голяма чест за организаторите, участниците и публиката бе личното присъствие на Сабине Грубмюлер - управляващ директор на Bösendorfer, легендарния австрийски производител на концертни рояли, чието име повече от 190 години е символ на най-високите стандарти в световното музикално изкуство. Именно тя връчи специалната награда Bösendorfer Award, която предоставя на млад музикант възможност за самостоятелен рецитал в Bösendorfer Salon във Виена и културна резиденция, посветена на музикалното наследство на австрийската столица.

Наградените музиканти

Кулминацията на вечерта бе официалната церемония по награждаването, по време на която Артистичният съвет отличи най-добре представилите се участници в първото издание на MAESTRI & RISING STARS.

Донка Ангъчева не беше част от Артистичния съвет и не участваше в определянето на конкурсните отличия. Като създател на инициативата Die Kunst lebt weiter и организатор на международните продукции във Виена, тя запази правото си да определи носителя на специалната покана за участие в "Гала на българската култура и музика" (Opus 4), която дава възможност на млад музикант да се изяви редом до утвърдени европейски артисти на сцената на емблематичния Музикферайн във Виена.

ПЪРВА НАГРАДА

Борис Трифонов – пиано

Хрисиана Савова - пиано

ВТОРА НАГРАДА

Наталия Грозева – пиано

Анна Бакърджиева – флейта

Мартин Йорданов - тромпет

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ПРОФ. ЛИДИЯ БАЙЧ

Марияна Стоева – цигулка

Индивидуален майсторски клас с проф. Лидия Байч.

BÖSENDORFER AWARD

Хрисиана Савова – пиано

Самостоятелен рецитал в Bösendorfer Salon във Виена и културна резиденция.

ЗЛАТНО ОТЛИЧИЕ - Покана за участие в "Гала на българската култура и музика" (Opus 4) във Виена.

Перкусионно дуо Александър Вичев и Аглея Канева - маримби

НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА - Предоставена от Tandem Travel.

Перкусионно дуо Александър Вичев и Аглея Канева - маримби

Всички участници в първото издание на MAESTRI & RISING STARS получиха и специалната награда на Classic FM.

След изключително успешното си първо издание MAESTRI & RISING STARS постави началото на нова традиция в културния календар на Пловдив. Със своята богата културна история, силни музикални институции и утвърдено място на картата на европейската култура, градът е естественият дом на подобен проект. Организаторите планират MAESTRI & RISING STARS да се провежда ежегодно и да се утвърди като новия международен музикален конкурс на Пловдив.

MAESTRI & RISING STARS се организира от артистичната инициатива Die Kunst lebt weiter на Донка Ангъчева, културната организация "Темпо Рубато" и "Рунитон", с генералната подкрепа на Микеле Санторели, в партньорство с Националното училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" - Пловдив.

Rising Stars

Източник: Европейски музикален фестивал

Перкусионно дуо Александър Вичев и Аглея Канева са възпитаници на НУМТИ "Добрин Петков" в класа по ударни инструменти на Пенчо Пенчев. Дуото е сформирано през 2022 г. и оттогава до днес ансамбълът впечатлява със своята активна концертна дейност в Пловдив и страната, както и със завоюваните множество най-високи награди от престижни международни и национални музикални конкурси.

Младите перкусионисти са реализирали четири самостоятелни концерта, редица участия във фестивални музикални форуми и благотворителни инициативи, успешни концерти в страната като солисти на професионални оркестри, сред които Камерен ансамбъл "Софийски солисти" под диригентството на Константин Добройков (Зала "България" – София, 15.11.2023), Симфониета Шумен (Зала "Проф. Венета Вичева" – Шумен, 12.05.2023), Камерен оркестър на Общоарменския благотворителен съюз (AGBU) – София (Античен комплекс "Сердика", зона "Ларгото" – София, 4.06.2023) и Камерен оркестър – Хасково (Зала ДКТ "Иван Димов" – Хасково, 29.01.2024) под диригентството на Левон Манукян, Камерен оркестър "Орфей" – Перник под диригентството на Райчо Христов (18.10. 2025).

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През месец юли 2025 г. дуото участва в Международната лятна академия на Университета "Моцартеум" в Залцбург под ръководството на световноизвестния перкусионист Мартин Грубингер, където след селекция са избрани сред най-добрите участници, а впоследствие специализирано жури ги класира на Първо място. През месец август същата година участват в Международната академия за маримба "Лудвиг Алберт" в Амаранте, Португалия, наред с участници от Южна Корея, Китай, Белгия, Полша, Португалия, Италия и Мексико.

В периода 2022 – 2025 година дуото става лауреат на едни най-авторитетните международни конкурси за класически музиканти в Лугано (Швейцария), Турку (Финландия), Виена (Австрия), Смедерево (Сърбия), Париж (Франция), на редица международни онлайн конкурси, на национални музикални конкурси, както и на награди на престижни фестивали и класации в медиите, сред които Голямата награда на фондация "Енчо Керязов" в категория "Изкуство", 2025 и наградата "Олга Камбурова" (професионален запис в БНР) от националната анкета "Музикант на година 2025" на предаването "Алегро виваче" на програма "Хоризонт" на БНР, 2026. За своите изключителни успехи дуото е удостоено с "Почетна значка на град Пловдив" от Кмета на Община Пловдив за заслуги и принос в развитието на града (2024 г.).

Фотограф: Иван Георгиев

Марияна Стоева е родена през 2009 г. в Пловдив. Започва да изучава цигулка на 4-годишна възраст при Евгения Ночева, в чийто клас по цигулка впоследствие влиза като ученичка на НУМТИ "Добрин Петков". От 2023 година неин цигулков педагог е Анелия Сталева.

Лауреат е на редица международни и национални музикални конкурси. През 2016 г. става носител на три първи награди – на Международния конкурс за изпълнители на струнни инструменти – Ниш (Сърбия), на "Охридски бисери" – Охрид, Северна Македония и на Конкурса за млади изпълнители в Перник, през 2017 г. – на Първа награда на Международния конкурс "Ярослав Коциан" – Усти-над-Орлици, Чехия и Трета награда на "Млади виртуози" – София, а през 2018 г. – на Втора награда на Международния конкурс "Грумийо" – Брюксел, Белгия.

Шесткратен лауреат е на Международния конкурс за цигулари "Проф. Недялка Симеонова" – Хасково (2016 г. – Награда на СБМТД, 2018 г. – I награда, 2019 г. – II награда, 2022 г. – III награда, 2024 г. – I награда, 2025 г. – II награда) и четирикратен лауреат на Първа награда на Конкурса за млади изпълнители на оркестрови инструменти "Добрин Петков" – Пловдив (2016 г., 2019 г., 2023 г., 2026 г.).

През 2025 г. печели Голямата награда на Международния конкурс за цигулари "Вива виолин" и Първа награда на Националния конкурс за цигулари "Орфей на бъдещето" в София, а през 2026 г. – Първа награда на Международния конкурс за цигулари "Проф. Боян Лечев" в София.

Участвала е в майсторски класове на проф. Гинка Гичкова, проф. Стойка Миланова, Мидори Гото, Лия Петрова, проф. Елисавета Казакова, Франческо Де Анджелис, Албена Данаилова, проф. д-р Велика Цонкова, Мичо Димитров, проф. Нимрод Гуез, проф. д-р Галина Койчева.

Концертната ѝ дейност включва многобройни солови участия в големи общоучилищни събития и концерти на Пловдивското музикално училище в столицата, страната и чужбина, както и участия като солист на професионални симфонични оркестри. През месец октомври 2021 г. свири като солист на Балканския симфоничен оркестър на Държавната консерватория към Тракийския университет в Одрин. През месец декември 2022 г. е солист на Симфоничния оркестър на НУМТИ "Добрин Петков". През месец май 2024 г. е част от групата ученици, изнесли концерт в Българския културен институт в Рим. Същия месец участва и в концерт в рамките на Международния фестивал "Дни на музиката в Балабановата къща" съвместно със сестра си Екатерина Стоева (цигулка, виола) и пианиста Виктор Вичев.

През 2025 г. изпълнява "Рапсодия Вардар" от Панчо Владигеров на откриването на Международния конкурс за пианисти "Панчо Владигеров" в НМА "Панчо Владигеров" – София (месец март), участва в концерт на ученици от НУМТИ "Добрин Петков" в Ланчано, Италия (месец октомври), свири като солист на Камерен оркестър "Дианаполис" – Ямбол и участва в концерта "Светлин Русев представя млади таланти" – част от афиша на Международния фестивал "Дни на музиката в Балабановата къща".

През последните учебни години е концертмайстор на Симфоничния оркестър на НУМТИ "Добрин Петков", а от 2026 г. – първа цигулка в новосформирания в училището Струнен квартет "Добрин Петков".

Мартин Йорданов е роден през 2008 г. в София. В НУМТИ "Добрин Петков" е възпитаник в класа по тромпет на Пенчо Пенчев.

Инструменталист с изявен талант и солиден концертен опит в професионални оркестри. Участва активно в художественотворческата дейност на НУМТИ "Добрин Петков" със самостоятелни концерти, солови изяви в Пловдив, в страната и чужбина (Ланчано, Италия), в концерти като член на трио тромпети "АВеМар" и като водач на тромпетната група в Симфоничния и Духовия оркестър на училището.

Лауреат изключително на първи награди от национални и международни конкурси в Скопие (Северна Македония), София, Стара Загора, Пловдив, Бургас, носител на Grand Prix на Международния конкурс за млади тромпетисти в Стара Загора, 2024 г., двукратен лауреат на Международния конкурс "Wind Stars" – Латвия през 2022 г. и 2025 г.

Удостоен с наградата "Млад будител на България" от Президента на Република България, за високи образователни и професионални постижения в музикалното изкуство, 2025 г.

Лауреат на Голямата награда в раздел "Изкуство" на 13-те Годишни награди на фондация "Енчо Керязов", 2024 г. и е номиниран в топ 10 в раздел "Изкуство" на 14-те Годишни награди на фондацията, 2025 г. Удостоен с Награда на Национален фонд "Култура" към Министерството на културата, за високи постижения в областта на изкуствата и културата, 2022 г.

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От 2022 г. до настоящия момент има многобройни участия в концерти като оркестрант в Симфоничен оркестър "Сливен", оркестъра на Държавна опера – Пловдив, Камерен оркестър – Хасково, Симфоничен оркестър и Духов оркестър – Пазарджик. Свирил е под диригентството на Йордан Дафов, Григор Паликаров, Константин Добройков, Свилен Симеонов, Владимир Кираджиев, Симон Павлов, Цанислав Петков и др.

Участвал е в майсторски класове на Майкъл Хенгст, Андон Марков, Матиас Хьофс, Стивън Деволдер, Хуанхо Серна, Адам Рапа, както и в Международната брас академия в Харелбеке – Белгия с ръководители Вим-Ван Хаселт, Славомир Чикор и Андрей Кавалниски (2024 г.).

През 2022 г. гостува в телевизионното предаване на БНТ "Вечната музика", където получава "Наградата на публиката" на предаването.

Фотограф: Иван Георгиев

Борис Трифонов е роден през 2009 г. в Пловдив. Започва да изучава пиано на 7-годишна възраст. В НУМТИ "Добрин Петков" е възпитаник в класа по пиано на Елена Велчева. На 10-годишна възраст свири като солист на Симфоничния оркестър на НУМТИ "Добрин Петков" и в следващите няколко години е активен участник в представителни общоучилищни концерти и музикални изяви на училището в София, страната и чужбина (Ланчано, Италия).

От 2017 г. до настоящия момент е лауреат на множество награди от международни и национални конкурси в Атина (Гърция), Смедерево (Сърбия), Орбетело и Бреша (Италия), Мюнхен (Германия), Гданск (Полша), Брюксел (Белгия), Кошице (Чехия).

Трикратен лауреат на Клавирния конкурс "Шуман – Брамс", Пловдив – Втора награда през 2017 г. и 2020 г., Трета награда през 2024 г. Три пъти лауреат на Националния конкурс за млади пианисти "Стелла Ослекова", Пловдив – Трета награда през 2017 г, Втора награда през 2020 г. и 2024 г. Четирикратен носител на награди от "Great Composers Competition" и специални награди за най-добро изпълнение на произведения от Бах, Шуберт, Шопен и Барток, 2021 г. и 2022 г. Носител на Втора награда на Националния конкурс за пианисти "Мила Михайлова" във Варна, 2022 г.

Участвал е в редица майсторски класове под ръководството на проф. Дина Йофе, проф. д-р Борислава Танева, проф. Александър Шимпф, проф. Виктор Чучков, акад. проф. д-р Атанас Куртев, Цветана Гигова, Аглика Генова и Любен Димитров, Стефан Чапликов, проф. Лилия Бояджиева, проф. Майкъл Лесли, Зоран Имширович, Бариш Буюкилдирим.

Фотограф: Иван Георгиев

Наталия Грозева е родена през 2009 г. в Пловдив. Започва да изучава пиано на 5-годишна възраст. В НУМТИ "Добрин Петков" е възпитаник в класа по пиано на Снежана Спилкова-Гърнева.

Участва активно в общоучилищната художественотворческа дейност със солови клавирни изпълнения и като член на камерни ансамбли в концерти на територията на НУМТИ "Добрин Петков", в София, страната и чужбина (Ланчано, Италия), включително и като солист на Симфоничния оркестър на НУМТИ "Д. Петков" под диригентството на Пламен Първанов.

Свирила е като солист на Симфониета – Атина с диригент Гьоргос Аравидис и на Камерен оркестър – Хасково под диригентството на Константин Илиевски и Цанислав Петков.

Лауреат и носител на награди от международни и национални конкурси в Ниш и Смедерево (Сърбия), Сполето (Италия), Атина (Гърция), София, Пловдив, Бургас, Русе, Велико Търново, Перник, Боровец.

Участвала е в майсторски класове на акад. проф. д-р Атанас Куртев, проф. Виктор Чучков, Цветана Гигова, Стефан Чапликов, Виктория Василенко, проф. д-р Борислава Танева, Иван Дончев, проф. Агате Леймони, проф. Микеле Росети, проф. Шин Уанг, проф. Лилия Бояджиева, Ракел Болдорини, Масимиляно Ферати, Игор Петрин, Марина Плясова, проф. д-р Рафаел Салинас, Сергей Султанов, Емма Тахмизян, Стефка Перифанова, проф. Роналд Прьол, Йохан Шмитд, Пилар Валеро, Аглика Генова и Любен Димитров, както и в Лятната пиано академия на Асоциация Умбрия Класика във Фолиньо, Италия, 2022 г., в XII Poros International Summer Piano Academy, Гърция, 2023 г. и в Академия примавера пианистика "Aquiles Delle Vigne" в Хингене, Белгия, 2024 г.

Анна Бакърджиева е родена през 2008 г. в Пловдив. Започва да свири на флейта на 7-годишна възраст. В НУМТИ "Добрин Петков" е възпитаник в класа по флейта на Нина Сталева.

Лауреат е на Конкурса за млади изпълнители на оркестрови инструменти "Добрин Петков" в Пловдив – Трета награда през 2021 г. и Първа награда през 2025 г., на международните конкурси в Северна Македония "Полихимния" (Скопие) – Втора награда през 2021 г. и "Охридски бисери" (Охрид) - Трета награда през 2025 г., Международния конкурс за млади изпълнители в Перник – Първа награда през 2024 г., Националния конкурс "Път към славата" в София – Трета награда през 2024 г., онлайн конкурса Lyrical Flute International Championship – четвърто място, както и четирикратен лауреат на Международния конкурс "Орфееви таланти" в Пловдив – Трета награда през 2022 г., Първа награда през 2023 г., Трета награда през 2024 г. и Втора награда през 2025 г.

Участва активно в общоучилищни концертни изяви, в концерти на възпитаници на НУМТИ "Добрин Петков" в страната и чужбина (Виена, Австрия и Ланчано, Италия). През 2024 г. свири като солист на Камерен оркестър - Хасково под диригентството на Цанислав Петков и Симфоничния оркестър на НУМТИ "Добрин Петков" под диригентството на Алия Хансе, а през 2025 г. е солист на Камерния оркестър "Орфей" – Перник под диригентството на Райчо Христов.

Участвала е в майсторски класове под ръководството на Владимир Кудря, Луиза Селло, Джовани Мануоло, Мария Яук, проф. Георги Спасов, проф. д-р Десислава Петева, проф. д-р Борислав Ясенов, проф. Айля Улудере, д-р Мартин Павлов, Бертен Д’Оландер. През последните години е първа флейта на Симфоничния оркестър на НУМТИ "Добрин Петков".

Фотограф: Дарина Савова

Хрисиана Савова е родена през 2011 г. в Пловдив. Започва да изучава пиано на 5-годишна възраст. В НУМТИ "Добрин Петков" е възпитаник в класа по пиано на Светлана Косева.

Лауреат и носител на повече от 45 награди, предимно първи, от международни и национални музикални конкурси в Париж (Франция), Венеция, Сполето, Монкалиери и Торино (Италия), Атина (Гърция), Финландия, Швеция, Полша, Москва (Русия), София, Пловдив, Варна, Боровец. Двукратен носител е на Голямата награда в категория "Изкуство" на Фондация "Енчо Керязов" за 2022 г. и 2023 г.

Благодарение на тези високи постижения получава възможността да свири в престижни световни концертни зали като "Роял Албърт Хол" в Лондон, "Моцартеум" в Залцбург, "Мегарон" в Атина.

Участвала е в майсторски класове на проф. Божидар Ноев, проф. Борислава Танева България, проф. Дина Йоффе, проф. Иван Дончев, Емма Тахмизян, порф. Марек Шлесер, Сергей Султанов, Пламена Мангова и др.

* Всички ученици пианисти, участващи в концертната програма и като акомпанятори са от класа по клавирен съпровод на Георги Гаджев.