Съдията спаси Меси! Роналдо трябва да напусне Португалия | Точно попадение

Спестиха ли червен картон на Лионел Меси в откриващия мач на Аржентина на Мондиал 2026: тази тема разбуни духовете във футболния свят, като се превърна в основен акцент и в епизод 6 на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Фактите обаче са такива: Меси вкара хеттрик и пое водачеството при голмайсторите на турнира, докато неговият голям съперник Кристиано Роналдо стартира незабележимо участието си при издънката на Португалия срещу ДР Конго.

Меси преподава на Роналдо на Мондиала!

Бойко Димитров, спортен журналист на Actualno и Sportlive, е убеден, че Меси е трябвало да бъде изгонен. Неговият колега и водещ на предаването Стефан Йорданов обаче е на обратното мнение - че Меси е опитал да извърши футболно действие и не е искал да нарани съперника си. Такава позиция защити и Тиери Анри, според когото Меси не е бил за червен картон. Техният колега Николай Илиев сподели мнение, че не е очевидна грешка на съдията, като е субективно мнение на съдията, който в случая прецени да не санкционира Меси.

Какво ни показаха Франция и Англия на старта на Световното?

Специален гост в епизод 6 на "Точно попадение" бе Филип Филипов - голмайстор на Шампионската лига по плажен футбол, голмайстор №1 в историята на националния отбор на България, номиниран за „Златната топка“ в световния плажен футбол, а в момента играещ старши треньор на BSC Betvam. Неговият фаворит на турнира е Бразилия, но се изказа ласкаво за изявите на Франция и на Килиан Мбапе, който отново се доказа като хищник и лидер на отбора на "петлите".

Бойко, Стефан, Николай и Филип разгледаха обстойно представянето на Аржентина, Португалия, Франция и Испания, както и на Англия. "Трите лъва" пък тръгнаха с победа над Хърватия с 4:2 в мач, в който Томас Тухел изненада мнозина с подхода и смените си. Англия за пръв път от много време изглеждаше офанзивна, търсеща попадения до самия край, без да се притеснява, че може да инкасира голове. Видяха се силна игра в атака и слабости в защита, но определено далеч по-атрактивна Англия от тази при Гарет Саутгейт.

Какви са изводите за големите фаворити след изиграването на първите мачове на Мондиала - гледайте във видеото: