Радев говори гръмко, но подписва тихо в ЕС: Твърда подкрепа за Украйна и натиск срещу агресивна Русия (ВИДЕО)

Българският премиер Румен Радев се обяви мощно срещу 21-вия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, за да защити "националния интерес", и сравни опитите за налагане на санкции на руския патриарх Кирил с "кръстоносен поход", докато главата на Руската православна църква подкрепя твърдо войната на диктатора Владимир Путин срещу Украйна - същата война, в която министър-председателят ни иска да види мир. Преди това правителството на Радев спря изпращането на въоръжение от складовете на армията за Киев и поиска връщане на диалога с Москва.

По всичко изглежда обаче, че острата реторика срещу Украйна е пресилена. Румен Радев не само че не се опълчи на президента Володимир Зеленски по време на срещата им очи в очи, но явно е подписал и заключенията на Европейския съвет от 18 юни за Украйна и за европейската отбрана и сигурност. Те съдържат десетки точки, по които 27-те лидери на държавите от ЕС са постигнали разбирателство - продължаване на подкрепата за Киев във всяко отношение, осъждане на руската агресия и военни престъпления, оказване на натиск върху Москва да прекрати войната си, включително чрез санкции.

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Никъде в официалния документ не е отбелязано, че някой от лидерите е възразил срещу точките, за да блокира общото изявление. Actualno.com опита да се свърже с говорителите на Европейския съвет за повече информация, но до момента на публикуване на материала няма обратна връзка. Изпратихме и въпроси до Министерски съвет.

Зустрівся з Прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим. Дякую за змістовні перемовини. Ми детально обговорили розвиток співпраці, енергетичну безпеку, в тому числі регіональну. Окремо торкнулися питань підготовки українсько-болгарських консультацій для підготовки спільних… pic.twitter.com/RP9IFhK5gD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Заключенията на Европейския съвет

Представяме ви 18-те точки, около които са се споразумели евролидерите:

1. Европейският съвет проведе обмен на мнения с президента на Украйна Володимир Зеленски.

2. Европейският съвет потвърждава отново своята непрекъсната, твърда и непоколебима подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници. Европейският съюз ще продължи да предоставя, в координация със съмишленици и съюзници, всеобхватна политическа, финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа на Украйна и нейния народ.

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3. Европейският съвет приветства провеждането на Междуправителствената конференция за присъединяването на Украйна към Европейския съюз и откриването на преговорния клъстер „Основни принципи“ на 15 юни 2026 г., и очаква с интерес откриването на останалите клъстери в съответствие с подхода, основан на заслугите.

4. Европейският съюз подкрепя всеобхватен, справедлив и траен мир в Украйна, основан на принципите на Устава на ООН и международното право и подкрепен от солидни и надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Само решение, което зачита независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, може да доведе до справедлив и траен мир. Границите не трябва да се променят със сила, агресорът не може да бъде възнаграден, а дългосрочната сигурност и способността на Украйна да се защитава трябва да бъдат гарантирани. Пътят към мира в Украйна не може да бъде определен без Украйна. Европейският съвет ще взема решения по въпроси, които са от неговата компетентност или засягат неговата сигурност.

5. Европейският съвет подкрепя дипломатическите усилия за прекратяване на руската агресивна война и подчертава готовността на ЕС да засили ангажимента си в този контекст, в съответствие с целта на Съюза да насърчава мира, както е заложено в Договорите. Европа има ключова роля в бъдещото уреждане на конфликта и е готова да защити своите интереси. След като не успя да постигне своите военни и стратегически цели, Русия засили ракетните си атаки и атаките с дронове срещу украински градове и енергийна инфраструктура. Европейският съвет призовава Русия да прояви искрена готовност за мир, да се съгласи на пълно, безусловно и незабавно прекратяване на огъня и да се ангажира със смислени преговори за постигане на справедлив и траен мир.

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6. Европейският съвет категорично осъжда неотдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително мащабните ракетни атаки и нападения с дронове срещу цивилни граждани в Украйна, неотдавнашните удари срещу Киевско-Печорската лавра - обект от Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, както и все по-агресивното, безразсъдно и безотговорно поведение спрямо държавите членки на ЕС, включително манипулации и намеса в чуждестранната информация, и заплахи срещу европейското дипломатическо присъствие в Украйна. Неотдавнашният инцидент, при който руски дрон, пренасящ експлозиви, се разби в жилищна сграда в Румъния, както и подобни инциденти в други държави членки, са пряк резултат от агресивната война на Русия срещу Украйна и застрашават сигурността на гражданите на ЕС и регионалната стабилност. Европейският съвет остро осъжда повтарящите се нарушения на въздушното пространство и териториалните води на държавите членки и подчертава, че Русия носи пълна отговорност за последствията от своето ескалиращо поведение и продължаващите си военни действия. Европейският съвет потвърждава своята непоколебима ангажираност към сигурността на всички държави членки.

Снимка: БГНЕС

7. Европейският съюз и държавите членки са готови да допринесат за солидни и надеждни гаранции за сигурността на Украйна, по-специално чрез „Коалицията на желаещите“ и в сътрудничество със Съединените щати. Това ще включва подкрепа за способността на Украйна да възпира агресията и да се защитава ефективно, включително в дългосрочен план,(...) чрез Мисията на Европейския съюз за военна помощ в подкрепа на Украйна (EUMAM Ukraine) и Консултативната мисия на Европейския съюз в Украйна (EUAM Ukraine), както и подкрепа за наблюдението на примирието чрез Спътниковия център на ЕС. Приносът на Европейския съюз и държавите членки ще се основава на съответните им компетенции и възможности и ще бъде в съответствие с международното право.

8. Европейският съвет остро осъжда Русия за систематичното и умишлено нанасяне на удари по гражданската и енергийната инфраструктура на Украйна и призовава за незабавно прекратяване на всички военни действия в близост до ядрените съоръжения на Украйна, които представляват сериозна заплаха за тяхната безопасност и сигурност. Той призовава също така за по-нататъшно засилване на усилията на ЕС, координирани с усилията на международните партньори, за подпомагане на Украйна при спешното възстановяване, реконструкция и укрепване на устойчивостта на нейната критична инфраструктура и енергийна система преди настъпването на следващата зима, както и за осигуряване на бързото възстановяване на защитната арка на Чернобил. Същевременно той насърчава засиленото регионално сътрудничество в областта на енергетиката и трансграничните електроенергийни междусистемни връзки.

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9. Европейският съюз остава ангажиран да подкрепя възстановяването, оздравяването и реконструкцията на Украйна в координация с международните партньори. В този контекст Европейският съвет очаква с интерес Конференцията за възстановяването на Украйна в Гданск на 25 и 26 юни 2026 г.

10. Европейският съвет очаква с интерес първото изплащане на средства на Украйна от заема в размер на 90 млрд. евро за 2026 и 2027 г. преди края на юни 2026 г. Той призовава държавите членки да продължат двустранната си подкрепа за Украйна и подчертава значението на продължаващите усилия на ЕС за установяване на контакти с трети държави, за да се осигури допълнителна международна подкрепа, която да помогне за запълване на оставащия дефицит във финансите на Украйна. Европейският съвет припомня колко е важно Украйна да продължи да спазва принципа на правовата държава и приветства текущите усилия за реформи.

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11. Европейският съвет подчертава значението на по-нататъшни устойчиви усилия за предоставяне на военна подкрепа на Украйна, включително чрез заема за подкрепа на Украйна, и за спешно ускоряване на производството и доставката на приоритетно оборудване, по-специално системи за противовъздушна отбрана, боеприпаси, дронове и ракети, в това число и за да се помогне на Украйна да защити гражданското си население, както и енергийната си и критичната си инфраструктура. В този контекст по-нататъшното засилване на сътрудничеството в областта на отбранителната промишленост между ЕС и Украйна остава от решаващо значение.

12. Всякаква военна подкрепа, както и гаранциите за сигурност за Украйна, ще бъдат предоставяни при пълно зачитане на политиката за сигурност и отбрана на определени държави членки и като се отчитат интересите на всички държави членки в областта на сигурността и отбраната.

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13. Европейският съюз остава решен да засили още повече натиска върху Русия и да продължи да отслабва нейната военна икономика, за да прекрати тя бруталната си агресивна война и да се ангажира със смислени преговори за мир. Европейският съвет отново подчертава важността от по-нататъшно намаляване на енергийните приходи на Русия, ограничаване на дейността на нейния „сенчест флот“ и налагане на допълнителни ограничения върху банковата ѝ система. Европейският съвет приветства неотдавнашното приемане на нови санкции, насочени по-специално срещу „сенчестия флот“, след приемането на 20-ия пакет. Той призовава за бързото приемане на 21-ия пакет от санкции. Подкопаването на бизнес модела на руския „сенчест флот“ изисква подход, обхващащ „целия маршрут“, и координация между държавите членки и с партньорите, включително общ подход за справяне със значителните рискове за околната среда, сигурността и морската безопасност, които представляват такива кораби. Европейският съвет подчертава също така значението на продължаващата координация с Г-7 и други партньори със сходни възгледи по отношение на санкциите, на засилването на прилагането на съществуващите мерки и запълването на пропуските, както и на по-нататъшното укрепване на мерките срещу заобикалянето на санкциите. Европейският съвет подчертава, че докато в Украйна няма справедлив и траен мир, не следва да има нормализиране на участието на Русия в международни спортни и културни събития.

Снимка: Володимир Зеленски, Facebook

14. Европейският съвет призовава всички държави незабавно да прекратят всякаква помощ за Русия в нейната агресивна война срещу Украйна, независимо дали тя е пряка или непряка, и по-специално чрез доставката на стоки и компоненти с двойна употреба. По-конкретно, той остро осъжда разполагането на военни сили на КНДР (Северна Корея - бел. ред.) във войната срещу Украйна, както и продължаващата военна подкрепа, предоставяна на Русия от Иран, Беларус и КНДР, наред с други държави.

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15. Европейският съвет повторно отправя спешния си призив към Русия и Беларус незабавно да осигурят безопасното и безусловно връщане в Украйна на всички незаконно депортирани и прехвърлени украински деца и други цивилни лица. В тази връзка той приветства поетия на срещата на високо равнище на Международната коалиция за връщането на украинските деца ангажимент да се засилят действията за осигуряване на тяхното връщане. Другите усилия за хуманитарна помощ и мерките за изграждане на доверие, по-специално обменът на военнопленници и връщането на задържани цивилни лица, трябва да продължат като част от пътя към мира.

16. Европейският съвет потвърждава отново ангажимента на ЕС да гарантира пълна отговорност за военните престъпления и другите най-тежки престъпления, извършени във връзка с агресивната война на Русия срещу Украйна. В този контекст Европейският съвет приветства ратифицирането от името на Европейския съюз на Конвенцията за създаване на Международна комисия по исковете за Украйна, както и напредъка по отношение на Специалния трибунал за престъплението на агресия срещу Украйна. Той насърчава по-нататъшни устойчиви усилия в рамките на Съвета на Европа за започване на дейността на тези два международни органа.

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17. С оглед на потенциалната заплаха, включително в по-дългосрочен план, за вътрешната сигурност на ЕС, която представляват руските бивши бойци, участвали в агресията срещу Украйна, и като взема предвид предложението на Европейската комисия и на върховния представител в този контекст, Европейският съвет насърчава по-нататъшна техническа работа за оценка на възможните начини за разрешаване на този въпрос, без да се засягат компетенциите на държавите членки в тази област.

18. Европейският съвет ще се върне към този въпрос на следващото си заседание.

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