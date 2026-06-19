Кошмарна контузия на Мондиал 2026 - халф на Канада няма да играе до края на годината

Националният отбор на Канада се развихри на Мондиал 2026, постигайки победа с 6:0 над Катар, но даде свидна жертва. Към 51-а минута "кленовите листа" водеха с 3:0 след взривно полувреме, но последвалата случка и реакцията на двата тима помрачиха футболния им празник. Халфът Исмаел Коне бе изнесен на носилка след остро нарушение от страна на Асим Мадибо срещу него. Впоследствие стана ясно, че Коне е със счупен крак и ще отсъства от терените поне 5 месеца. Първата операция вече е преминала успешно, а в следващите дни се очаква втора интервенция.

Коне е със счупен крак

Един велик тандем в средата на терена изисква всеки от играчите да е напълно наясно с това, което се случва с другия. Затова не е изненада, че Стивън Еустакио беше първият, който предупреди останалата част от канадския отбор за контузията на Исмаел Коне. Предаването улови първия поглед на Коне към долната част на левия му крак, видимо осакатен след удар отзад от халфа на Катар. Докато медицинските екипи тичаха към терена, а съотборниците на Коне се втурнаха в негова защита, възмутени от нарушението на Мадибо.

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Последва конфронтация между треньорите Джеси Марш и Хулен Лопетеги. До края на мача Канада не само си осигури първата победа на Световното първенство по футбол за мъже, но нападателят Джонатан Дейвид стана първият играч от отбора на домакините, отбелязал хеттрик на Мондиал от времето на Джеф Хърст (1966 г.). Въпреки това, предвид важността на Коне за Канада, Дейвид не можа да се наслади на заслуженото внимание.

След края на мача двамата треньори бяха съкрушени. Лопетеги, който не скри разочарованието си от загуба, все пак намери сили да се извини за действието на Мадибо и призна, че всички са в шок от случилото се. Джеси Марш пък говори за важността на Коне в състава и че със сигурност липсата му ще бъде усетена.

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