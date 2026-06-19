Кабинетът "Радев":

България и Гърция сред лидерите в ЕС по най-чиста морска вода

19 юни 2026, 10:31 часа 701 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
България и Гърция сред лидерите в ЕС по най-чиста морска вода

Гърция и България са сред страните с най-чисти води за къпане през лятото, съгласно проучване на Европейската агенция по околна среда. След Кипър, Гърция и България са с най-чистите морски води сред страните от Европейския съюз. За Гърция 97% от местата за къпане в страната са оценени с "отлично качество", според данните от проучването за качеството на водите за къпане в Европа. В България над 95% от зоните за къпане в морето са с отлична оценка за чистотата на водата.

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Добрата оценка за нашата страна се дължи както на качеството на водите по българското Черноморие, така и на контрола върху зоните за къпане във вътрешността на страната, се посочва в проучването. 

Средният дял на водите с отлично качество в Европейския съюз е 85%, а Гърция и България са значително над европейските показатели.

Докладът показва, че крайбрежните води в Европа са по-чисти от вътрешните водоеми.

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България и тази година продължава да е сред водещите европейски страни с най-чисти и безопасни води за къпане. Това е много важен фактор не само за туризма, но преди всичко за общественото здраве, съобщава БНР.

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Туризъм Черноморие Гърция морска вода чиста вода
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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