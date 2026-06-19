Войната в Украйна:

ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 19.06.2026

19 юни 2026, 9:23 часа 645 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 19.06.2026

Последният работен ден от седмицата ще предложи на феновете на спорта множество интригуващи събития. Привържениците на футбола ще могат да гледат поредна доза мачове от Мондиал'26. Женският национален отбор на България по волейбол пък продължава участието си в Лигата на нациите с двубой срещу Канада. Денят също така е изпълнен с много тенис, колоездене и моторни спортове.

Какво може да гледате по телевизията днес:

10:20 Суперкарс: Първо състезание в Дарвин, МАХ Спорт 2

11:05 Колоездене: Обиколка на Швейцария, трети етап, жени, Евроспорт 1

11:35 Мото GP: Първа тренировка за ГП на Чехия, МАХ Спорт 4

12:30 Тенис: АТР 500 в Хале, МАХ Спорт 3

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

13:30 Тенис: АТР 500 в Лондон, МАХ Спорт 1

14:00 Колоездене: Обиколка на Словения, трети етап, мъже, Евроспорт 1

15:50 Мото GP: Втора тренировка за ГП на Чехия, МАХ Спорт 4

16:30 Волейбол: България – Канада, Лига на нациите, жени, МАХ One

16:35 Колоездене: Обиколка на Швейцария, трети етап, мъже, Евроспорт 1

18:40 Фехтовка: Европейско първенство в Антони, Евроспорт 2

18:45 Маунтинбайк: СК в Ленцерхайде, крос кънтри, жени, Евроспорт 1

19:30 Волейбол: Белгия – Германия, Лига на нациите, жени, МАХ Спорт 2

19:45 Маунтинбайк: СК в Ленцерхайде, крос кънтри, мъже Евроспорт 1

20:15 Конен спорт: Лига на нациите в Ротердам, Евроспорт 1

22:00 Спортно катерене: Световни серии в Инсбрук, мъже, Евроспорт 2

22:00 Футбол: САЩ – Австралия, Мондиал'26, БНТ/БНТ 3

22:30 Бойни спортове: Кейдж Уориърс, МАХ Спорт 1

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по волейбол жени Moto GP ATP Хале Световно първенство по футбол 2026 Лига на нациите по волейбол
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес