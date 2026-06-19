ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 19.06.2026

Последният работен ден от седмицата ще предложи на феновете на спорта множество интригуващи събития. Привържениците на футбола ще могат да гледат поредна доза мачове от Мондиал'26. Женският национален отбор на България по волейбол пък продължава участието си в Лигата на нациите с двубой срещу Канада. Денят също така е изпълнен с много тенис, колоездене и моторни спортове.

Какво може да гледате по телевизията днес:

10:20 Суперкарс: Първо състезание в Дарвин, МАХ Спорт 2

11:05 Колоездене: Обиколка на Швейцария, трети етап, жени, Евроспорт 1

11:35 Мото GP: Първа тренировка за ГП на Чехия, МАХ Спорт 4

12:30 Тенис: АТР 500 в Хале, МАХ Спорт 3

13:30 Тенис: АТР 500 в Лондон, МАХ Спорт 1

14:00 Колоездене: Обиколка на Словения, трети етап, мъже, Евроспорт 1

15:50 Мото GP: Втора тренировка за ГП на Чехия, МАХ Спорт 4

16:30 Волейбол: България – Канада, Лига на нациите, жени, МАХ One

16:35 Колоездене: Обиколка на Швейцария, трети етап, мъже, Евроспорт 1

18:40 Фехтовка: Европейско първенство в Антони, Евроспорт 2

18:45 Маунтинбайк: СК в Ленцерхайде, крос кънтри, жени, Евроспорт 1

19:30 Волейбол: Белгия – Германия, Лига на нациите, жени, МАХ Спорт 2

19:45 Маунтинбайк: СК в Ленцерхайде, крос кънтри, мъже Евроспорт 1

20:15 Конен спорт: Лига на нациите в Ротердам, Евроспорт 1

22:00 Спортно катерене: Световни серии в Инсбрук, мъже, Евроспорт 2

22:00 Футбол: САЩ – Австралия, Мондиал'26, БНТ/БНТ 3

22:30 Бойни спортове: Кейдж Уориърс, МАХ Спорт 1