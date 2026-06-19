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Музикална сензация: Откриха нов ръкопис с творби на Моцарт

19 юни 2026, 10:42 часа 525 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Музикална сензация: Откриха нов ръкопис с творби на Моцарт

Тетрадка с композиции на Волфганг Амадеус Моцарт - оригинален ръкопис, съдържащ седем произведения за арфа и флейта - е открита в Париж от служител на Националната библиотека на Франция (BnF). Творбите ще бъдат изпълнени публично за първи път в неделя, 21 юни, съобщиха от библиотеката, цитирани от АФП и БГНЕС. Става дума за “значително откритие, признато от специалистите“, заяви директорът на BnF Жил Пеко. Находката хвърля светлина върху “младия преподавател Моцарт в диалог с неговата ученичка“ и същевременно документира “последния му престой в Париж“ през 1778 г. Тетрадката съдържа около дузина “уроци по композиция“, създадени от австрийския композитор (1756-1791).

Коя е ученичката на гения

Моцарт ги е преподавал ежедневно в Париж между май и юли 1778 г. на Мари-Луиз-Филипин дьо Бониер дьо Гин, дъщеря на херцога дьо Гин и изключително талантлива арфистка, обясни Франсоа-Пиер Гоа, уредник в музикалния отдел на Националната библиотека на Франция и откривател на ръкописа.

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Добре съхраненият документ включва 44 страници, в които се намират и “седем произведения за флейта и арфа“, като последното остава незавършено.

Снимка iStock

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Тези композиции са създадени съвместно и “винаги тръгват от идея, предложена от Моцарт“, посочват от библиотеката. В крайния резултат “почеркът на учителя и на ученичката се преплитат в различна степен“.

Как е открит ръкописът

Ръкописът е открит на 2 февруари сред пакет анонимни музикални ръкописи, съхранявани в BnF. След експертна проверка в края на април неговата автентичност е потвърдена от Bibliotheca Mozartiana към Моцартеума в Залцбург - родния град на композитора.

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В неделя, по случай Празника на музиката, седемте неизвестни досега произведения ще прозвучат за първи път. Те ще бъдат изпълнени пред поканена публика в Националната библиотека на Франция от музикантите на Филхармоничния оркестър на Радио Франс Матилд Калдерини (флейта) и Никола Тюлие (арфа).

Творбите, с обща продължителност около 20 минути, бяха записани през тази седмица и ще бъдат излъчени в понеделник от 15:00 ч. местно време по радио “Франс Мюзик“.

Оригиналният ръкопис ще бъде представен публично по време на концерта в неделя.

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Париж Волфганг Амадеус Моцарт композитор ръкопис
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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