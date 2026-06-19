Иран се обръща към ФИФА, за да докладва неравенство от страна на САЩ на Мондиал 2026

От националния отбор на Иран планират да подадат официална жалба до ФИФА във връзка с ограниченията, наложени на отбора от организаторите в САЩ по време на Световното първенство по футбол. "Персийските лъвове" получиха разрешение да пристигнат в Лос Анджелис едва 24 часа преди решаващия им мач в неделя срещу Белгия. След първия двубой на Иран в група G срещу Нова Зеландия селекционерът Амир Галеноеи заяви, че те са най-потиснатият отбор на турнира. Капитанът на Иран - Мехди Тареми, също заяви, че логистичните проблеми са превърнали последните седмици в катастрофа.

Иран с официална молба до ФИФА

Коментарите бяха провокирани от факта, че на Иран е било съобщено, че трябва да отлетят към лагера си в Тихуана, Мексико, веднага след равенството на стадиона в Лос Анджелис, вместо да се върнат на следващия ден след възстановителна тренировка. Става ясно, че Иран се чувства принуден да подаде жалба до ФИФА, след като му е било съобщено, че, както и преди равенството 2:2 с Нова Зеландия, на отбора няма да бъде позволено да пристигне в САЩ два дни преди мача. Федерацията е изложила аргументите си за необходимостта от по-дълго време за подготовка в града-домакин.

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Позицията на Иран:

Иранците са особено недоволни в този конкретен случай, тъй като мачът започва в неделя по обяд местно време в Лос Анджелис, което налага на Иран да пристигне на международното летище в Лос Анджелис още в събота. Първият им мач започна в 18:00 ч. местно време. В изявление, публикувано в петък, Футболната федерация на Ислямска република Иран (FFIRI) заяви: "Футболната федерация на Иран счита, че подобни ограничения са в противоречие с принципа за осигуряване на равни условия за всички участващи отбори и могат да повлияят негативно на подготовката на отборите. Вследствие на това федерацията ще изрази официално своето недоволство и ще подаде официална жалба до ФИФА по съответните канали. Въпреки тези ограничения, националният отбор на Иран ще продължи своята програма за подготовка и ще остане напълно фокусиран върху предстоящия мач срещу Белгия."

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