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Иран се обръща към ФИФА, за да докладва неравенство от страна на САЩ на Мондиал 2026

19 юни 2026, 10:26 часа 788 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иран се обръща към ФИФА, за да докладва неравенство от страна на САЩ на Мондиал 2026

От националния отбор на Иран планират да подадат официална жалба до ФИФА във връзка с ограниченията, наложени на отбора от организаторите в САЩ по време на Световното първенство по футбол. "Персийските лъвове" получиха разрешение да пристигнат в Лос Анджелис едва 24 часа преди решаващия им мач в неделя срещу Белгия. След първия двубой на Иран в група G срещу Нова Зеландия селекционерът Амир Галеноеи заяви, че те са най-потиснатият отбор на турнира. Капитанът на Иран - Мехди Тареми, също заяви, че логистичните проблеми са превърнали последните седмици в катастрофа.

Иран с официална молба до ФИФА

Коментарите бяха провокирани от факта, че на Иран е било съобщено, че трябва да отлетят към лагера си в Тихуана, Мексико, веднага след равенството на стадиона в Лос Анджелис, вместо да се върнат на следващия ден след възстановителна тренировка. Става ясно, че Иран се чувства принуден да подаде жалба до ФИФА, след като му е било съобщено, че, както и преди равенството 2:2 с Нова Зеландия, на отбора няма да бъде позволено да пристигне в САЩ два дни преди мача. Федерацията е изложила аргументите си за необходимостта от по-дълго време за подготовка в града-домакин.

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Иран отбор

Позицията на Иран:

Иранците са особено недоволни в този конкретен случай, тъй като мачът започва в неделя по обяд местно време в Лос Анджелис, което налага на Иран да пристигне на международното летище в Лос Анджелис още в събота. Първият им мач започна в 18:00 ч. местно време. В изявление, публикувано в петък, Футболната федерация на Ислямска република Иран (FFIRI) заяви: "Футболната федерация на Иран счита, че подобни ограничения са в противоречие с принципа за осигуряване на равни условия за всички участващи отбори и могат да повлияят негативно на подготовката на отборите. Вследствие на това федерацията ще изрази официално своето недоволство и ще подаде официална жалба до ФИФА по съответните канали. Въпреки тези ограничения, националният отбор на Иран ще продължи своята програма за подготовка и ще остане напълно фокусиран върху предстоящия мач срещу Белгия."

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ФИФА Иран отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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