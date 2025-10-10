Милан получава удар под кръста от Ювентус?

Италианският гранд Милан може да получи удар под кръста от един от основните си опоненти - Ювентус. "Бианконерите" имат намерение да опитат да привлекат вратаря на "росонерите" Майк Менян като свободен агент през следващото лято, твърди "Гадзета дело Спорт". Менян се намира в последната година от своя контракт, който изтича през лятото на 2026-та, а от 1-ви януари е свободен да преговаря с други клубове и да подпише предварителен договор.

Ювентус иска да привлече Майк Менян като свободен агент

Ювентус е в търсене на нов вратар и се изкушава да привлече френския национал на Милан, който може да им излезе и без трансферна сума. В момента Милан се затруднява в преговорите с Менян, като не успява да постигне споразумение с вратаря за удължаване на контракта. На "Сан Сиро" ще трябва да бъдат по-бързи и по-убедителни в преговорите в следващите месеци, тъй като времето ги притиска и рискуват да загубят стража като свободен агент.

Иначе интерес към Майк Менян проявява и английският гранд Челси, който го искаше още през миналото лято. Той обаче предпочете да остане в Милан заради новия треньор на отбора Масимилиано Алегри. Менян е обект на интерес и от страна на немския шампион Байерн Мюнхен, който пък се оглежда за наследник на легендарния Мануел Нойер.

