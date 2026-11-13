Манчестър Сити ще представи защитата си до средата на декември, а присъдата идва в началото на 2027 г.

Сагата около финансовите нарушения на Манчестър Сити навлиза в решаваща фаза. Английският шампион ще получи възможност да представи защитата си през средата на декември в рамките на апелативното производство по случая, съобщават от "Financial Times". Клубът ще се опита да оспори всички отправени обвинения. Процедурата може да продължи няколко дни, а решението по жалбата се очаква в началото на следващата година.

Отнемане на точки и опасност от изпадане

След произнасянето по обжалването ще стане ясно и какви санкции могат да последват. Според информация от Англия сред обсъжданите варианти е отнемане на точки, което би могло да доведе до изпадане на "гражданите" в Чемпиъншип. Възможно е към него да бъде добавена и значителна финансова глоба.

Още: Посочиха следващия клуб на Ерлинг Холанд, ако Манчестър Сити бъде наказан с изпадане

Спекулира се и за допълнително отнемане на точки през следващия сезон. Подобна мярка би затруднила евентуалния опит на Манчестър Сити да се завърне незабавно във Висшата лига. Засега обаче няма официално потвърждение за конкретна санкция. Всички обсъждани варианти остават хипотетични до приключването на процедурата.

Дори след решението по жалбата не е сигурно кога евентуалните наказания ще влязат в сила. Възможността санкциите също да бъдат обжалвани създава предпоставки процесът да се проточи допълнително. Предстои да стане ясно дали клубът ще успее да оспори обвиненията и какви ще бъдат последствията от решението.

Още: Шейх Мансур го грози съдбата на Абрамович! Поискаха тежки санкции срещу боса на Ман Сити