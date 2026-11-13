Лионел Меси се завръща на "Монументал" за зрелищен мач пред родна публика

Лионел Меси отново ще стъпи на легендарния стадион "Монументал" в Буенос Айрес. Аржентинската суперзвезда ще се завърне в родината си през януари 2027 г., когато клубният му тим Интер Маями ще се изправи срещу Ривър Плейт в предсезонна контрола. Двубоят е договорен между двата клуба и ще бъде организиран от COC Global.

Интер Маями среща Ривър Плейт в предсезонна контрола през януари

Срещата ще даде възможност на аржентинските привърженици да видят Меси отново на една от най-емблематичните футболни сцени в страната. Очаква се в контролата да участват редица популярни имена от световния футбол. Сред тях са Лионел Меси, Каземиро, Родриго де Пол, Луис Суарес, Николас Отаменди и Тиаго Алмада.

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"Монументал" има важно място в кариерата на осемкратния носител на "Златната топка". Именно на този стадион той изигра последния си мач с националната фланелка на Аржентина.Сега Меси ще има възможност отново да се появи пред аржентинската публика, този път с екипа на клубния си отбор.

Организаторите планират събитието да предложи повече от обикновена футболна среща, като към двубоя ще има и допълнителни активности за привържениците. Подробности за продажбата на билети, организацията и съпътстващата програма се очаква да бъдат обявени чрез официалните канали на Интер Маями и Ривър Плейт.

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