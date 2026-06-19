Макрон: Европа не е посредник между Русия и Украйна (ВИДЕО)

Лидерите на Европейския съюз трябва да участват в преговорите за прекратяване на войната в Украйна и за това има няколко причини. Това каза френският президент Еманюел Макрон и допълни: "Европейците не са посредници. Ние сме на страната на Украйна. Ние предоставяме помощ и подкрепа, а също така наложихме санкции срещу Русия."
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Преговорите
Френският лидер подчерта, че европейците трябва да са на масата за преговори в деня, в който те започнат, тъй като интересите на ЕС са пряко свързани със случващото се в Украйна. „Това е така, благодарение на подкрепата, която оказахме, заради въпроса за разширяването, който тревожи европейците, и заради финансовата помощ и заемите, които предоставихме“, заяви Макрон.
French President Macron on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) June 19, 2026
Europeans are not mediators. We stand alongside Ukraine.
We provide assistance and support, and we have sanctioned Russia.
The day negotiations take place, Europeans must be around the table, because Europe’s interests are directly involved… pic.twitter.com/dWYSSLiHXK
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По-рано френският президент заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се е съгласил, че Русия няма сериозно желание за преговори. Той и лидерите на G-7 отбелязаха, че предишните опити за дипломатическо уреждане не са довели до осезаеми резултати.
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