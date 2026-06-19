Нашето уважение към САЩ, но цял Ливан трябва да гори: Израел след смъртта на свои военни

Цял Ливан трябва да гори. Това заяви израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир - фигура от крайната десница на страната и ключов съюзник на премиера Бенямин Нетаняху, след смъртта на четирима израелски военнослужещи, убити в съседната страна. "С цялото уважение към американците, но Израел трябва да даде ясен знак на света, че кръвта на нашите синове и сигурността на нашите граждани не бива да бъдат изоставяни на произвола на съдбата. Цял Ливан трябва да гори", подчерта Бен-Гвир, цитиран от Франс прес.

Тази сутрин ЦАХАЛ оповестиха смъртта на четирима свои военнослужещи, убити по време на военни операции в Южен Ливан. Това са първите загуби на израелската армия от подписането на меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, който трябва да сложи край на военните действия на всички фронтове в Близкия изток, включително и в Ливан.

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Междувременно Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха днес, че са нанесли удари по инфраструктура на групировката "Хизбула" в долината Бекаа, на 30 километра от ливанската столица Бейрут. ЦАХАЛ уточни, че атаката е била предприета в отговор на неколкократните нарушения на примирието от страна на "Хизбула".

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