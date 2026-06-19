Болградските деца имат българска душа (СНИМКИ)

Ученици от Болградската гимназия „Г.С, Раковски“ от бесарабските територии на Украйна, които тази година участват в инициативата „Светилник“, вече са в София, готови за вълнуващото събитие. Деца и младежи от осем до 18-годишна възраст са на двудневно посещение в столицата, за да се включат в тържествения концерт „Светилник 2025-2026: Че какво без песен е светът“, в който премиерно ще се покажат и изпълнят деветте химна и видеата към тях, създадени специално за българските училища.

Българи от Болград с призив към държавата да защити техните права

Делегацията

Делегацията от Болград разгледа част от забележителностите на София, между които храм-паметника „Св. Александър Невски“, архитектурен комплекс Ларгото, насладиха се на красотата в сърцето на културния живот на столицата - градинката пред Народния театър "Иван Вазов" и успяха да обиколят още няколко културни и архитектурни забележителности.

Още: Руска атака прекъсна първия учебен час в Болградската гимназия "Георги Раковски" в Украйна

„Бесарабската общност е изключително важна за нас, защото пази живи езика и духа на българската просвета. Чрез „Светилник“ искаме да укрепваме мостовете с българската диаспора и да показваме, че ценностите на българското книжовност и култура могат да се поддържат и развиват“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

74 000 българи бяха обединени в нов административен район в Украйна

Музикален подарък

На 20 юни в 11:30 часа, те ще участват в музикалния подарък на "Светилник" за жителите и гостите на града пред Народния театър „Иван Вазов“, редом с други български училища и Детския радиохор на БНР. След това, на голямата сцена на Народния театър, те ще получат заслужен сертификат за своя химн в рамките на инициативата „Светилник“.

Химнът на училището е „Напред, наша Болградска гимназия“, създаден специално за него в рамките на инициативата „Светилник“. Автор на музиката и аранжимента е Ивайло Терзиев, а автор на текста — Ирина Декова.

Още: Събраха над 1000 книги за българите в Украйна само за два дни

История

Исторически Болградската гимназия е дала на България редица изтъкнати личности. Александър Малинов (1867–1938), български политик и министър-председател на България, завършил там. Димитър Греков (1847–1911) е български политик и министър в няколко български правителства, също възпитаник на гимназията. Академик Александър Теодоров-Балан е първият ректор на Софийския университет.

Директорката на Болградската гимназия Снежана Скорич: Благодарни сме за подкрепата

Димитър Агура е министър на просветата, а Йов Титоров — министър на правосъдието. Сред отличаващите личности от тази историческа образователна институция са също така и Ангел Кънчев (1850–1872), както и диригентът и музикален педагог Николай Николаев (1852-1938 г.).

МОН ще направи дарение на Болгардската гимназия

Снимки: МУЗИКАУТОР