Войната в Украйна:

НА ЖИВО: Кой ще доминира над Близкия изток след войната?

19 юни 2026, 0:08 часа 481 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
НА ЖИВО: Кой ще доминира над Близкия изток след войната?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

В новата следвоенна реалност няма да има недостиг на играчи, които се стремят да станат номер едно в Близкия изток. За кого точно говорим и какви са техните козове? На този въпрос отговор търси полското издание Interia в свой материал по темата.

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Близък изток Саудитска Арабия война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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