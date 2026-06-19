Ванс отложи преговорите с Иран, бъдещето на примирието остава неясно

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс отлага пътуването си до Швейцария, където трябва да води нов кръг преговори с Иран за ядрената му програма, съобщи Белият дом. Това е ход, който повдига въпроси какво следва за предварителното споразумение за прекратяване на войната, предаде Асошиейтед прес. Екипът, воден от Ванс, е бил готов да замине, но отлага пътуването, съобщи Белият дом, позовавайки се на трудна логистика за преговорите.

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JD Vance on Israel:



Sometimes people mischaracterize the relationship and say that Israel and the United States are fundamentally always aligned.



That's just not true. We're different countries. We have different needs. We have different geographies.



Source: The Diary Of A… pic.twitter.com/cbnzoL7kJb — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Съобщението беше направено след информация на панарабския сателитен канал "Ал Маядин", който е свързан с подкрепяната от Иран ливанска военизирана групировка "Хизбула", че Иран отлага изпращането на делегацията си в Швейцария заради продължаващата военна кампания на Израел в Ливан.

По-рано Ванс се яви в Белия дом, за да защити първоначалното споразумение за удължаване на примирието с 60 дни и за провеждане на още преговори. Той заяви, че макар споразумението да предвижда отстъпки, Иран първо трябва да изпълни исканията на САЩ. "Когато те засилват доброто си поведение, ние можем да засилваме икономическото облекчение. Ако намалят доброто си поведение, можем да го спрем", каза Ванс.

Но вицепрезидентът също така заяви по време на тези изказвания, че не е сигурен за времето на планираната си среща с Швейцария и че преговорите може да не започнат тази седмица. Официалното отлагане сега прави това още по-неясно.

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Останването на Ванс във Вашингтон дойде, след като САЩ заявиха, че са вдигнали блокадата си, позволявайки на петролните танкери да започнат свободно да се движат през Ормузкия проток след месеци, в които не можеха да използват критичния канал.

Q: Do you trust the Israelis?



JD Vance: I don't trust anybody.



Source: The Diary Of A CEO pic.twitter.com/F4GGFHwyYp — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Въпреки това предварителното споразумение предизвика остри критики в САЩ – включително няколко републиканци в Конгреса, които се притесняват, че Вашингтон е отстъпил твърде много на Иран с облекчаване на санкциите и потенциален фонд от 300 млрд. долара за помощ при възстановяването.

По-рано висш пратеник на администрацията на Тръмп заяви пред американските законодатели, че Иран ще покани агенцията на ООН за ядрено наблюдение да инспектира ядрените му обекти. А иранският върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей изглеждаше, че подкрепя директните преговори.

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„Очевидно е, че преговорите лице в лице, които ще се проведат в бъдеще, няма да означават приемане на мнението на врага“, каза той в изявление, прочетено от държавните медии.

Това беше първата реакция на Хаменей след споразумението и беше интерпретирано като промяна в подхода на Иран.

Върховният лидер не е бил виждан публично, откакто беше ранен при удар в началото на войната.