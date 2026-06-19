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Лудогорец му отвори вратата към Европа, а той се изстреля до Висшата лига и Световното първенство с Бразилия

19 юни 2026, 18:34 часа 626 прочитания 0 коментара

"От България до Мондиал 2026" е спортна поредица на Actualno.com, в която разказваме истории на футболисти на Световното 2026, минали през българския футбол.

Световното първенство е най-голямата сцена във футбола, на която някой играч може да покаже на какво е способен. Тази година тя е още по-голяма, тъй като Мондиал 2026 е първият в историята, който приема цели 48 страни участници. Но пътят до там не става по-лесен. Той винаги е сложен, комплексен и трябва да притежаваш страхотни качества, за да го извървиш. По всичко личи, че дори малката България може да ти помогне. Игор Тиаго е големият пример за това как от Първа лига можеш да стигнеш до състава на най-голямата страна в историята на световните първенства.

Игор Тиаго направи страхотно впечатление в Лудогорец

Игор Тиаго започва професионалния си път във футбола през 2020 г., още ненавършил 19 години. Прави дебюта си за Крузейро. Там той привлича вниманието и през зимата на 2022 г. е привлечен от Лудогорец срещу 1.32 милиона евро - немалко пари за българския футбол. Въпреки това, Тиаго първоначално играе за дубъла на Лудогорец. След само 4 мача той е вкаран в състава на представителния отбор. За година и половина бразилецът изиграва 55 мача, в които вкарва 21 гола и дава 11 асистенции във всички турнири.

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Игор Тиаго

От Първа лига до Висшата лига

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И тогава вратата към Европа се отвори. През лятото на 2023 г. Лудогорец продаде Игор Тиаго на белгийския Брюж за 11 милиона евро. Но бразилецът не се задържа дълго и там, след като през лятото на 2024 г. дойде отборът от Висшата лига Брентфорд. Първият сезон на Тиаго с "пчеличките" беше помрачен от контузии. Но във втората кампания, заедно с напускането на звездите на Брентфорд, дойде и шансът на Игор Тиаго. Той вкара 22 гола в 38 мача от Висшата лига и остана на второ място в голмайсторската класация, само зад Ерлинг Холанд.

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Игор Тиаго

Игор Тиаго вече е част от националния отбор на Бразилия

Именно тези предсатвяния спечелиха на Игор Тиаго и първата му повиквателна за националния отбор на Бразилия - страната с най-много спечелени световни титли. През март Тиаго направи дебюта си за "селесао" и остави добри впечатления. Това не остави друг избор на Карло Анчелоти освен да извика бившата звезда на Лудогорец в състава за Световното първенство. Така Игор Тиаго доказа, че няма значение от къде тръгваш, а къде ще стигнеш. И показа на света, че дори малката България може да ти отвори вратата не само към Европа, а и към целия свят.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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