Кабинетът "Радев":

Германия - Кот д'Ивоар: Кога и къде да гледаме битката за първо място в Група Е на Мондиал 2026?

19 юни 2026, 20:00 часа 804 прочитания 0 коментара

След края на първия кръг на груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, фаворитите за продължаване към елиминациите започнаха да се изясняват. Един от фаворитите на целия Мондиал Германия разби дебютантът Кюрасао със 7:1 и сега дели първото място в Група Е с Кот д'Ивоар. От своя страна, "слоновете" взеха трудна победа срещу еквадор и ще искат да се докажат и срещу отбор от световна класа. На 20 юни двете държави ще определят кой ще оглави Група Е.

Германия - Кот д'Ивоар: Начален час и ТВ

Битката за първото място в Група Е може д ае доста по-оспорвана, отколкото повечето фенове предполагат. Германия е много силен отбор с големи звезди и дълбочина на състава, но и Кот д'Ивоар не е за подценяване. Победта срещу Еквадор изобщо не е случайна. "Слоновете" взеха три победи срещу трима участници на Мондиал 2026 в контролите си преди началото на първенството - срещу Франция, Шотландия и Южна Корея. В същото време Германия не познава нищо различно от победата от септеви 2025 г. насам.

Още: Лудогорец му отвори вратата към Европа, а той се изстреля до Висшата лига и Световното първенство с Бразилия

Германия

В колко часа започва срещата между Германия и Кот д'Ивоар?

Германия и Кот д'Ивоар са двата отбора с по 3 точки в Група Е. Битката за първото място ще е ожесточена и много интересна. Мачът между "маншафта" и "слоновете" е с начален час 23:00 ч.

Вижте пълната програма на Мондиал 2026 за 20 юни.

Кои телевизии ще излъчват мача между Германия и Кот д'Ивоар?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Мачът между Германия и Кот д'Ивоар ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

Още: Ламин Ямал вдига оборотите, Де ла Фуенте плаши Саудитска Арабия със звездата на Барселона

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Германия отбор Кот д'Ивоар Световно първенство по футбол 2026
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес