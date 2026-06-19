Германия - Кот д'Ивоар: Кога и къде да гледаме битката за първо място в Група Е на Мондиал 2026?

След края на първия кръг на груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, фаворитите за продължаване към елиминациите започнаха да се изясняват. Един от фаворитите на целия Мондиал Германия разби дебютантът Кюрасао със 7:1 и сега дели първото място в Група Е с Кот д'Ивоар. От своя страна, "слоновете" взеха трудна победа срещу еквадор и ще искат да се докажат и срещу отбор от световна класа. На 20 юни двете държави ще определят кой ще оглави Група Е.

Германия - Кот д'Ивоар: Начален час и ТВ

Битката за първото място в Група Е може д ае доста по-оспорвана, отколкото повечето фенове предполагат. Германия е много силен отбор с големи звезди и дълбочина на състава, но и Кот д'Ивоар не е за подценяване. Победта срещу Еквадор изобщо не е случайна. "Слоновете" взеха три победи срещу трима участници на Мондиал 2026 в контролите си преди началото на първенството - срещу Франция, Шотландия и Южна Корея. В същото време Германия не познава нищо различно от победата от септеви 2025 г. насам.

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В колко часа започва срещата между Германия и Кот д'Ивоар?

Германия и Кот д'Ивоар са двата отбора с по 3 точки в Група Е. Битката за първото място ще е ожесточена и много интересна. Мачът между "маншафта" и "слоновете" е с начален час 23:00 ч.

Вижте пълната програма на Мондиал 2026 за 20 юни.

Кои телевизии ще излъчват мача между Германия и Кот д'Ивоар?

Мачът между Германия и Кот д'Ивоар ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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