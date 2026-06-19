Ламин Ямал обяви Лионел Меси за "най-великия на всички времена" след хеттрика му на Мондиал 2026

Когато Лионел Меси напусна Барселона през 2021 година, мнозина се чудеха кой би могъл да се превърне в следващата голяма звезда на клуба. Да се замести най-великият играч в историята на каталунците изглеждаше невъзможно и в продължение на години Барса търсеше ново лице за проекта... и в крайна сметка го намери в лицето на Ламин Ямал. Макар че пред него все още има дълъг път, преди да може да бъде сравняван с Меси, тийнейджърът се очертава като играчът, който според много фенове може да поведе тима към нова слава. Сравненията все още са преждевременни, но едно е ясно: Ямал разбира точно по чии стъпки се опитва да върви.

Ламин Ямал коментира представянето на Меси на старта на Мондиал 2026

Преди дни Меси за пореден път доказа защо е определян за най-великия играч на всички времена. Аржентинецът отбеляза хеттрик в откриващия мач на Мондиал 2026, за да донесе на страната си победа с 3:0 над Алжир. След поредното великолепно представяне на Меси, Ламин Ямал изрази позицията си съвсем ясно по най-големия спор във футбола. 18-годишната испанска звезда похвали 8-кратния носител на "Златната топка", като настоя, че не бива да има дискусия за това кой заслужава титлата "най-велик играч на всички времена".

ОЩЕ: Роналдо се преклони пред величието на Меси: Той е най-добрият играч на всички времена

Ямал сподели мислите си по време на ексклузивно интервю за RTVE, след като Меси отбеляза хеттрик, доказвайки за пореден път, че възрастта не е пречка за една от най-емблематичните фигури във футбола. Младият испанец заяви: "Хеттрикът на Меси? Всеки мач, в който играе, доказва, че той е най-великият играч в историята. Ако някой все още има съмнения, то е защото умишлено ги търси. Лео е най-великият играч на всички времена."

Изявлението на Ламин Ямал, в което той обяви Лионел Меси за най-великия футболист на всички времена, бързо привлече вниманието по целия свят, особено предвид статута на испанеца като една от най-обещаващите млади звезди в спорта. Меси е на прага на 39-годишния си юбилей, но показа в мача срещу Алжир, че все още е способен да доминира на най-голямата сцена. За много фенове това представяне беше напомняне, че той продължава да опровергава очакванията дълго след като повечето играчи вече са оставили зад себе си най-добрите си години.

Повече от десетилетие сравненията между Меси и Кристиано Роналдо определят най-големия индивидуален спор във футбола. И двамата играчи са счупили рекорди, спечелили са множество награди и са определили една ера в спорта, която няма равна на себе си. Според Ямал обаче спорът не съществува. Крилото на Барселона вярва, че Меси стои сам на върха, не само пред Роналдо, но и над легендарни фигури като Диего Марадона и Пеле.

ОЩЕ: Покровителстван ли е Меси: Тиери Анри разби конспирациите, че има "чадър" над аржентинеца (ВИДЕО)