Кабинетът "Радев":

"Роналдо е като котва за Португалия" - ще потопи "мореплавателите" на Мондиал 2026

19 юни 2026, 19:37 часа 344 прочитания 0 коментара

Представянето на Кристиано Роналдо в откриващия мач на Португалия на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, продължава да бъде една от най-обсъжданите теми. "Мореплавателите" не успяха да стартират по желания начин, като завършиха наравно 1:1 с ДР Конго. 41-годишният нападател по никакъв начин не помогна на своя тим и дори вратарят на Конго имаше повече докосвания до топката през първата част от него.

Поредна критика по адрес на Кристиано Роналдо

Имайки предвид индивидуалната класа в състава на Роберто Мартинес, мнозина смятаха Португалия за основен фаворит за спечелването на световната купа. Но след това колебливо представяне очакванията спаднаха, а масовото мнение е, че отборът ще се представя по-добре без Роналдо. Тази теория бе подкрепена и от бившия руски национал Дмитрий Аленичев, който е и носител на Шампионската лига с Порто. Той смята, че легендата Кристиано Роналдо е в тежест на "мореплавателите".

ОЩЕ: Звезда на Португалия предизвика "война", след като каза истината за Роналдо

Кристиано Роналдо

Ето какво каза Аленичев за Роналдо:

"Като се има предвид съставът, бих казал, че това изобщо не беше отборът, който много хора искат да видят на това Световно първенство. Класически академичен футбол: настрани, назад, малко напред. Просто задържане на топката, въпреки феноменалната халфова линия", отбеляза руснакът в интервю пред "Спорт Експрес". "Титулярното място на Роналдо започва да дразни не само мен, но и самите португалски фенове - въпреки цялата им любов към Кристиано. Време е старши треньорът да вземе някои драстични решения. Роналдо е като котва. Въпреки че оставянето му на пейката рискува експлозия в съблекалнята - следователно Роберто Мартинес е изправен пред изключително труден избор."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Аленичев направи и сравнение между португалеца и големия му съперник Лионел Меси. Според него аржентинецът е доказал способността са сам да създава положение по време на победата на Аржентина с 3:0 над Алжир, дошла след хеттрик на Меси. Нещо, което Кристиано не може да направи.

ОЩЕ: Лакомията на Роналдо спря Португалия: Вече пречи и краде голове от своите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристиано Роналдо Португалия отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес