"Роналдо е като котва за Португалия" - ще потопи "мореплавателите" на Мондиал 2026

Представянето на Кристиано Роналдо в откриващия мач на Португалия на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, продължава да бъде една от най-обсъжданите теми. "Мореплавателите" не успяха да стартират по желания начин, като завършиха наравно 1:1 с ДР Конго. 41-годишният нападател по никакъв начин не помогна на своя тим и дори вратарят на Конго имаше повече докосвания до топката през първата част от него.

Поредна критика по адрес на Кристиано Роналдо

Имайки предвид индивидуалната класа в състава на Роберто Мартинес, мнозина смятаха Португалия за основен фаворит за спечелването на световната купа. Но след това колебливо представяне очакванията спаднаха, а масовото мнение е, че отборът ще се представя по-добре без Роналдо. Тази теория бе подкрепена и от бившия руски национал Дмитрий Аленичев, който е и носител на Шампионската лига с Порто. Той смята, че легендата Кристиано Роналдо е в тежест на "мореплавателите".

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Ето какво каза Аленичев за Роналдо:

"Като се има предвид съставът, бих казал, че това изобщо не беше отборът, който много хора искат да видят на това Световно първенство. Класически академичен футбол: настрани, назад, малко напред. Просто задържане на топката, въпреки феноменалната халфова линия", отбеляза руснакът в интервю пред "Спорт Експрес". "Титулярното място на Роналдо започва да дразни не само мен, но и самите португалски фенове - въпреки цялата им любов към Кристиано. Време е старши треньорът да вземе някои драстични решения. Роналдо е като котва. Въпреки че оставянето му на пейката рискува експлозия в съблекалнята - следователно Роберто Мартинес е изправен пред изключително труден избор."

Аленичев направи и сравнение между португалеца и големия му съперник Лионел Меси. Според него аржентинецът е доказал способността са сам да създава положение по време на победата на Аржентина с 3:0 над Алжир, дошла след хеттрик на Меси. Нещо, което Кристиано не може да направи.

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