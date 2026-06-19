Юношата на Барселона, който премина в Реал Мадрид: "Дори не се замислих, всичко стана за ден или два"

Испанският ляв бек и юноша на Барселона Марк Кукурея официално премина в Реал Мадрид преди дни. Той участва в пресконференцията на "ла фурия" преди мача им със Саудитска Арабия от груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. На нея той беше запитан за трансфера си на "Сантиаго Бернабеу". Вече бившият футболист на Челси обясни, че всичко се е случило много бързо. А когато Реал Мадрид е почукал на вратата, дори не се е замислил.

Марк Кукурея: "Това е уникална възможност"

Ето какво каза Марк Кукурея: "Всичко беше решено за ден и половина или два. За мен това е дори по-добре - всичко се случи бързо, без излишни главоболия. Имаше различни варианти, но когато се появи Реал Мадрид, дори не се замислих. Това е уникална възможност. Да играеш за Реал Мадрид е голяма чест и не много футболисти могат да кажат това. Този клуб има много специална магия. Дори не знам как да го обясня. Животът преминава през различни етапи.

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"Това е клубът с най-много титли"

Трябваше да взема важно решение и не се съмнявам, че е било правилно. Всеки футболист мечтае да играе на най-високо ниво и за велики клубове. Когато си дете, мечтаеш да играеш за най-добрите отбори в света и мисля, че Реал Мадрид е един от тези отбори. Това е клубът с най-много титли от Шампионската лига. Да приключа сделката преди това беше много важно, защото на Мадрид е невъзможно да се откаже. А сега се фокусирам върху преживяването, защото това може да е последното ми Световно първенство и искам да му се насладя на 100%".

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