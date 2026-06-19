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Левандовски подсилва бивш тим на Стоичков, ще прибира по 10 милиона евро на година

19 юни 2026, 16:47 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Левандовски подсилва бивш тим на Стоичков, ще прибира по 10 милиона евро на година

Бившият нападател на Байерн Мюнхен и Барселона Роберт Левандовски ще премине в Чикаго Файър. Това съобщава Diario Sport. Договорът на 37-годишния нападател с клуба от МЛС ще бъде за срок от две години. В него ще бъде включена и опция за удължаване с още една година. Страните вече са постигнали споразумение.

След края на кариерата си нападателят може да стане посланик на Чикаго Файър

Официалното обявяване на трансфера ще се състои през следващата седмица. Заплатата на поляка в САЩ ще бъде около 10 милиона евро на сезон. Освен това му е предложено да стане посланик на Чикаго Файър след края на състезателната си кариера. За да премине в американския клуб, Левандовски е отказал оферти от Ал-Хилал и Ал-Итихад от Саудитска Арабия.

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Барселона Роберт Левандовски Чикаго Файър
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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