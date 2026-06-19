Левандовски подсилва бивш тим на Стоичков, ще прибира по 10 милиона евро на година

Бившият нападател на Байерн Мюнхен и Барселона Роберт Левандовски ще премине в Чикаго Файър. Това съобщава Diario Sport. Договорът на 37-годишния нападател с клуба от МЛС ще бъде за срок от две години. В него ще бъде включена и опция за удължаване с още една година. Страните вече са постигнали споразумение.
След края на кариерата си нападателят може да стане посланик на Чикаго Файър
🚨 NEW: Lewandowski is expected to travel back to the United States on Sunday and be officially presented by Chicago Fire next Monday.— Barça Universal (@BarcaUniversal) June 19, 2026
He visited the club last week, listened to their sporting project and has now given the green light.
His salary will be above €10m net per… pic.twitter.com/KNzn0q8cT0
Официалното обявяване на трансфера ще се състои през следващата седмица. Заплатата на поляка в САЩ ще бъде около 10 милиона евро на сезон. Освен това му е предложено да стане посланик на Чикаго Файър след края на състезателната си кариера. За да премине в американския клуб, Левандовски е отказал оферти от Ал-Хилал и Ал-Итихад от Саудитска Арабия.
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