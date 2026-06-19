Кабинетът "Радев":

Програма на всички мачове на Световното първенство – 20.06.2026

19 юни 2026, 19:00 часа 701 прочитания 0 коментара

Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, продължава с пълна сила. Десетият ден от надпреварата ще предложи на феновете цели пет мача, а емоциите са гарантирани и от факта, че три от фаворитите за титлата ще изиграят вторите си срещи от груповата фаза на турнира. Това са националните отбори на Бразилия, Нидерландия и Германия.

Ден №10 на Мондиал'26: Начален час и ТВ

Първият мач от програмата на десетия ден на Мондиал 2026 е между Шотландия и Мароко. След това предстои сблъсъка между Бразилия и Хаити. Третият двубой ще противопостави тимовете на Турция и Парагвай. Четвъртата среща е между Нидерландия и Швеция, а програмата ще бъде закрита с мач между Германия и Кот д'Ивоар.

Национален отбор по футбол на Германия

В колко часа започват мачовете от десетия ден на Световното?

Първият двубой от ден №10 на Световното първенство по футбол между Шотландия и Мароко е насрочен за 01:00 часа българско време. Мачът между Бразилия и Хаити ще започне в 03:30 часа, докато сблъсъка между Турция и Парагвай стартира в 06:00 часа. Останалите две срещи са от вечерната програма на Мондиала. В 20:00 часа започва мачът между Нидерландия и Швеция, а този между Германия и Кот д'Ивоар е начален час 23:00.

Кои канали ще предават мачовете от Ден №10 на Мондиал'26?

Всички мачове от Ден №10 на Мондиал'26 ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите, то може да проследите всичко по-интересно преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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