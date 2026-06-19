Пентагонът поиска още 80 млрд. долара, Иран му "глътна" парите

Пентагонът е уведомил законодателите в американския Конгрес, че се нуждае от приблизително 80 милиарда долара за покриване на разходите, свързани с войната в Иран, и други военни разходи. Това твърди The Wall Street Journal, като съобщава, че заместник-министърът на отбраната Стивън Файнбърг е обсъдил тази седмица нуждите от финансиране с членове на Конгреса. Министерството на отбраната на Щатите търси допълнителни ресурси за военни операции, пари за личен състав, разполагане на кораби и попълване на запасите от боеприпаси.

Какво става, ако няма пари?

Длъжностни лица от Пентагона вече предупредиха, че без допълнително финансиране въоръжените сили може да бъдат принудени да ограничат ученията и други дейности по-късно през годината.

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Според WSJ всеки пакет от мерки за финансиране все пак ще трябва да бъде одобрен от Службата за управление и бюджет към Белия дом, преди да бъде представен пред Конгреса.

Снимка: военният министър на САЩ Пийт Хегсет, Getty Images

Примирието е неясно

Всичко това идва на фона на отложеното посещение на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Швейцария, където трябваше да води нов кръг преговори с Иран за ядрената му програма. Действието повдига въпроси какво следва за предварителното споразумение за прекратяване на войната, подписано по-рано в електронен формат от двете страни.

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Екипът, воден от Ванс, е бил готов да замине, но е отложил пътуването, съобщи Белият дом, позовавайки се на трудна логистика за преговорите. Само че преди това пакистанският премиер Шахбаз Шериф също обяви, че няма да отиде в Швейцария, където официално САЩ и Иран трябваше да подпишат споразумението за по-дълго примирие. Пакистан е основният посредник между САЩ и Иран.

Сделката включва отваряне на Ормузкия проток от страна на Иран и вдигане на морската блокада на иранските пристанища от страна на САЩ, размразяване на ирански активи в чужбина и фонд за цели 300 милиарда долара за възстановяване на Ислямската република. От своя страна, Техеран се ангажира да не разработва ядрено оръжие, но тази тема трябва да бъде включена в отделно споразумение.

Засега пречка пред всичко изглежда продължаващата кампания на Израел в Ливан, където израелската армия води военни действия срещу подкрепяната от иранците шиитска групировка "Хизбула". Според документа на САЩ и Иран спиране на огъня трябва да има и на ливанска земя, но Израел се кани "цял Ливан да гори", след като имаше 4-ма убити израелски войници и последвали удари в Южен Ливан с 18 жертви.

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