На Острова тъгуват: Отиде си емблематичен човек за английския футбол

"Приносът и отдадеността на сър Хауърд към развитието и възстановяването на града ни Манчестър бяха забележителни и страстта му към нашия футболен клуб беше ясна за всички. Нашите мисли са със семейството му, с приятелите и близките му в този много труден момент", се казва в изявление на Сити.

Бърнстийн също така е бивш изпълнителен директор на Съвета на "гражданите", а и доказан и отдаден фен английския колос през целия си живот. Извън футбола той е бил президент на клуба по крикет Ланкашър КК за около 10 години. Семейството му, което е първоизточник на новината, уточнява, че смъртта е настъпила след кратко боледуване.

В същия ден почина дългогодишен треньор на Байерн Мюнхен (подробности четете в линка).

Manchester City is deeply saddened to learn of the passing of our Honorary President, Sir Howard Bernstein.



Sir Howard’s contribution and dedication to the development and regeneration of Manchester was remarkable, and his passion for our football club was clear for all to see.… pic.twitter.com/6b5GzyHoMQ